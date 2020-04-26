Стаю белух, выпущенных из «Китовой тюрьмы», снова увидели у берегов Находки

В сети интернет появилось занимательное видео, снятое, как утверждает автор, в Японском море недалеко от поселка Волчанец под Находкой. На видео стая белух, по меньшей мере, пять особей, не боясь людей, плавают рядом с катером.

Конечно, юг Приморья не совсем типичное место для этих животных, обитающих гораздо севернее. Но поскольку видео снято в заливе Восток, буквально в четырех километрах от бухты Средняя, а на самиха белухах видны радиометки, все становится на свои места – это же бывшие узники «китовой тюрьмы», которых с помпой освободили в прошлом году. Похоже, киты перезимовали и вернулись на привычное место, на радость местным жителям, которые уже выходят в море, хотя навигация еще официально не открыта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/775543" frameborder="0"></iframe> Белухи из китовой тюрьмы обживаются у берегов Находки.

Напомним, в специальном центре передержки в бухте Средняя под Находкой содержалось больше ста китов. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалине признал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостоке по материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов.

Самих же китов все же выпустили обратно в дикую природу. После большого резонанса государство выкупило их у отловщиков - за 90 белух и 10 косаток ВНИРО заплатило 370 миллионов рублей.

Первый выпуск состоялся 26 июня прошлого года у мыса Перовского в Хабаровском крае, за 1800 километров от самой «тюрьмы». Животных доставляли туда по 6 суток с «пересадками» - из фур на баржи и обратно на фуры.

Последних узников освобождали уже в ноябре, причем белух решили не везти далеко – выпускали в море в бухте Успения, Лазовский район. Видео этого выпуска опубликовали ученые.

Можно сказать, что история с «китовой тюрьмой» закончилась счастливо. Однако уже весной этого года ВНИРО снова опубликовал список общего допустимого улова (ОДУ) мормлеков на 2021 год. В него помимо моржей и морских котиков вновь вошли белухи и косатки.

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