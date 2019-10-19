Очередная партия белух из приморской «китовой тюрьмы» едет к свободе

«Китовая тюрьма» в Приморье постепенно пустеет. На волю уже выпущены все косатки, теперь очередь за белухами. Последних в «китовой тюрьме» осталось 64 особи, 11 из них едут домой, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на ВНИРО.

Операция по выпуску 11 белух в естественную среду обитания началась 18 октября. Из Приморья в Хабаровский край китообразных повезут морем и выпустят в районе Сахалинского залива (Охотское море). От привычного маршрута на машинах, потом на барже по Амуру и снова на авто до мета выпуска было решено отказаться из-за паводка на реке. Дорога по морю займет три-четыре дня.

Операция по выпуску китообразных в естественную среду обитания началась 18 октябряФото: ВНИРО

- Перед погрузкой морских млекопитающих осмотрели ветеринарные врачи, которые констатировали, что животные находятся в хорошей физической форме и готовы к транспортировке. По всему маршруту белух будут сопровождать ученые, врачи и тренеры, - добавили в пресс-службе ВНИРО.

В «китовой тюрьме» остаются ровно 50 белух. Зоозащитники считают, что это не похоже на совпадение - ровно столько китообразных собирались продавать в океанариумы Китая.

Перевозить китообразных будут по морю в специальных ваннахФото: ВНИРО

- В прошлом выпуске было 14 белух. Почему же в этот раз на борт смогли взять на 3 белухи меньше? Мы не верим в подобные совпадения, - говорится в сообщении коалиции Free Russian Whales.

Напомним, что десять косаток и 26 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

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