Найденная по частям девушка в Фокино до сих пор остается «незнакомкой»

После установления личности убитой расследование будет идти быстрее. Фото: София МИХАЙЛОВА

Личность убитой и расчлененной женщины, обнаруженной в Фокино на выходных, до сих пор не установлена. Осложняется опознание тем, что никто так и не сообщал о пропавших людях. Следователи просят помощи у жителей Приморья.

Напомним, воскресенье, 11 июля, началось в Фокино с новости о найденной человеческой ноге возле мусорных баков на улице Усатого, 16. В тот же день были обнаружены и другие части тела, но уже на городской помойке. Через пару дней, 13 июля, специально обученная собака нашла и голову – в десяти метрах от места, где лежала нога.

Сейчас следствию предстоит выяснить, одному ли человеку принадлежат останки. Процесс усложняет начавшееся разложение. Ранее следователи подтвердили, что нога – женская. По остальным найденным частям тела пока подтверждения не было, но скорее всего, речь все же идет об одной жертве – женщине, личность которой предстоит установить.

В первый же день происшествия полицейские устроили поквартирный обход близлежащих домов, где была обнаружена нога. Правоохранители интересовались, пропадал ли кто в последнее время, или живут ли поблизости подозрительные личности. Для ускорения процесса следователи просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить об этом по телефонам: +74233924452, +7 (42335) 4 00 65, +7 908 9936561. Но пока по этим телефонам никто не позвонил и важной информации не предоставил.

Некоторые жители Фокино считают, что раз девушку до сих пор не ищут, то, возможно, она из маргиналов, а причиной трагедии могла стать банальная пьяная ссора. Однако та самая мусорка на Усатого, 16, находится в довольно приличном районе, далеко от так называемых «чудильников» – неблагополучного района с многоэтажками.

Но есть версия, что погибшая и вовсе могла быть не из Фокино, а приезжая. Тогда круг без вести пропавших значительно расширяется.

Отметим, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ногу, размер которой 40-41, нашли возле мусорных контейнеров. Фото: Социальные сети

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