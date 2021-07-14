Следователи разгадали тайну расчлененной женщины в Фокино

Следователям понадобилось четыре дня, чтобы найти, куда ведут следы преступления. Фото: СУ СК РФ по ПК/Сергей БАЛАНОВ

В Фокино задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, чьи останки были найдены в разных концах города. Предполагаемым преступником оказался 52-летний муж ныне покойной 64-летней женщины, сообщает «КП – Владивосток»

Напомним, воскресенье, 11 июля, началось в Фокино с новости о найденной человеческой ноге возле мусорных баков на улице Усатого, 16. В тот же день были обнаружены и другие части тела, но уже на городской помойке. Через пару дней, 13 июля, специально обученная собака нашла и голову – в десяти метрах от места, где лежала нога.

В самый первый день полицейские пошли по квартирам близлежащих домов, они опрашивали жильцов. И надо признать, с самого начала следователи работали в верном направлении – убийца вряд ли мог пройти с таким грузом далеко. Так что искать следы преступления надо было где-то в ближайшей округе, домах, возле тех самых злополучных мусорных контейнеров.

Уже 14 июля следователи и полицейские раскрыли жестокое убийство. Как оказалось, еще некоторые останки человека были найдены в ванной в квартире на улице Усатого. В той же квартире был и мужчина, супруг погибшей. Что произошло между 52-летним мужчиной и 64-летней женщиной, пока неизвестно, это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Уже сейчас мужчину допрашивают.

Ранее по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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