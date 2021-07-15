«Для нашей сборной контроль вдвойне»: министр спорта России Олег Матыцин обратился к олимпийцам во Владивостоке

Министр спорта России приехал во Владивосток пообщаться с олимпийцами, которые проходят здесь акклиматизацию. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Меньше 10 дней осталось до старта Олимпийских игр в Токио, которые перенесли с прошлого года из-за пандемии. Пообщаться с российскими спортсменами и узнать, как проходит финальная подготовка россиян к одному из самых важных спортивных событий в мире, Министр спорта России Олег Матыцин приехал во Владивосток, где сразу несколько олимпийских сборных проходит акклиматизацию перед играми в Токио.

Как рассказал министр по итогам встречи со спортсменами, он не первый раз в ДВФУ.

- Из общения с коллегами из сборных команд вижу, что условия максимально комфортные - и бытовые, и тренировочные, - сообщил министр, поблагодарив региональное правительство и Дальневосточный федеральный университет.

Напомним, Приморский край часто выступал в роли площадки, где готовились спортсмены к Олимпиадам: перед Сеулом, Сиднеем, Пекином, сейчас - перед Токио. Здесь близки и часовые пояса, и климатические. Но кампус ДВФУ, открытый лишь в 2013 году, принимает спортсменов впервые.

БЕРЕГУТ КАК ЗЕНИЦУ ОКА

Одно из самых важных условий на этом, уже заключительном этапе подготовки к Играм, по мнению Олега Матыцина - не допустить заболевания спортсменов и тренеров коронавирусом. Во время выступления перед олимпийцами в ДВФУ, где проходят тренировки шесть сборных, включая борцов, лучников и боксеров, глава минспорта напомнил им быть крайне внимательными к деталям, потому что, сразу же по приезду в Японию контроль со стороны МОК за состоянием здоровья атлетов, будет очень серьезный.

- А для нашей сборной он будет вдвойне серьезный. Самое главное - меры предосторожности, чтобы не было никаких рисков заболеваний, - подчеркнул Матыцин, подразумевая, что к российской сборной и так приковано все внимание за рубежом.

Самое важное сейчас на финальном этапе подготовки спортсменов - не заразиться коронавирусом. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

БЕЗ ФЛАГА И ЗРИТЕЛЕЙ

Российские спортсмены в Токио снова будут выступать под нейтральным флагом - белый, с олимпийскими кольцами флаг МОК.

- Флаг будет, гимн будет. Он все равно символизирует, с моей точки зрения, культуру и традиции нашего отечества, - заявил Матыцин. - В России максимально сделаем все возможное, пользуясь случаем, к вам обращаюсь, сделаем так, чтобы не чувствовали себя наши сборные команды уехавшими и без поддержки национальных символов.

Кроме того, организаторы игр в Токио уже приняли решение - болельщиков не будет. При этом все страны, по словам министра, будут в равных условиях - без энергетической подпитки с трибун.

- Никакого подавленного настроения нет, настроение рабочее. Все понимают, что они уже многое доказали, попав в сборную команду, и, надеюсь, максимально реализуют весь потенциал. Гимн будет звучать, будем поддерживать, песни петь и будет флаг с нашими цветами здесь. В душе все равно все будут петь, стоя на пьедесталах, - сказал Матыцин.

ВСЕ ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Помимо Олимпийского комитета, Министерства спорта России и Правительства Приморского края, спортсменов, которые приехали в Приморье для финальной подготовки к самому важному в своей жизни соревнованию, «опекают», по выражению Олега Кожемяко, и местные Федерации спорта. При этом губернатор на правах принимающей стороны порекомендовал олимпийцам воспользоваться возможностью и отдохнуть у моря перед напряженной борьбой.

- Здесь Вы можете немножко и расслабиться - искупаться, сменить обстановку с тем, чтобы, выехав на чужую землю, дать хороший результат, - говорит Олег Кожемяко.

А практику финальной подготовки к международным соревнованиям, особенно тем, которые будут проходить в АТР (а таких становится все больше), продолжат. Вскоре в крае появятся тренировочные базы для всех видов борьбы, для спортивной и художественной гимнастики, плавания, тенниса, а также легкоатлетический манеж. Базу подготовки для участия в любых международных соревнованиях будут совершенствовать именно здесь, на Русском острове.

ПО ТЕМЕ

«В Японии некогда будет думать»: олимпийская сборная России по плаванию приступила к тренировкам во Владивостоке

Приморский бассейн «Олимпиец» готовили около двух лет, теперь спортсмены больше не просят открыть окна (читать дальше...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр спорта Олег Матыцин высказался о том, кто должен тренировать сборную России по футболу

Ответ получился дипломатичным (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14