Скажем веревочникам нет: администрация Владивостока хочет забрать пляж «Стекляшка»

Сейчас пляж в бухте Стеклянная принадлежит министерству обороны РФ Фото: Милана СОКОЛ

Известный пляж в бухте Стеклянная может перейти под ответственность мэрии Владивостока. Соответствующее письмо за подписью и.о. главы города Константина Шестакова уже направлено в министерство обороны России, осталось лишь дождаться ответа.

Городская администрация предложила минобороны РФ передать землю на побережье Уссурийского залива, более известную как пляж «Стекляшка», Владивостоку в безвозмездное пользование. В мэрии уверены, что передача пляжа в муниципальную собственность позволит благоустроить место отдыха.

В администрации также заявили, что предварительные переговоры дали небольшие плоды – министерство готово рассмотреть предложение.

Однако в ТОФ в настоящее время ситуацию не готовы комментировать.

– Никаких документов нет. Пока не будет официальных документов, это территория минобороны.

Бухта Стеклянная пользуется большой популярностью и даже стала визитной карточкой Владивостока, его достопримечательностью. Вот только этому месту неоднократно угрожали как сама природа, так и туристы. В 2020 году тайфун «Майсак» едва не уничтожил это место, смыл множество стекл с пляжа. Также сюда любят приезжать жители Китая и вывозить десятками цветные стекла, обкатанные морем. Это беспокоит жителей Приморья и даже Хабаровского края, которые неоднократно защищали честь пляжа.

Еще одной проблемой этого живописного места стали веревочники. Они берут с отдыхающих деньги за проезд, а вот хорошего сервиса не предоставляют. И никаким образом не спасают главную красоту места. Как уже было отмечено выше, администрация намерена решить эти вопросы.

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