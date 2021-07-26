Тайфун «Иньфа» задел погоду в Приморье

Синоптики рассказали о погоде на конец июля – начало августа Фото: Дарья НАУМЕЦ

На календаре – последняя неделя июля, за окном – утопающее в аномальной жаре Приморье. Сколько продлится душная и жаркая погода? Окажут ли влияние на регион сформировавшиеся тайфуны? Чего ждать от августа? «Комсомольская правда – Владивосток» узнала ответы на эти и другие вопросы у главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой.

На прошлой неделе шестой по счету тайфун «Иньфа» прошел через Японию и обрушился на Китай. Приморью от этого вихря досталась еще одна порция высоких температур.

– Нас облачная шапка этого тайфуна задевает только теплом, то есть жара усиливается. Штормовое предупреждение по жаре продолжает действовать до 27 июля. Хорошая погода продержится всю неделю, с понедельника по пятницу, – рассказала Марина Парфенова.

Повышение температуры воздуха особенно будет заметно на севере Приморья. В континентальной части края все также можно ожидать кратковременные дожди, которые не продлятся больше 5-10 минут.

Во Владивостоке ожидается +28…+29 градусов, утром возможны моросящие туманы, которые ослабевают в середине дня. При этом влажность окажется на таком же уровне.

– В конце недели, 31 июля, есть вероятность ухудшение погоды, начнется нестабильная погода. В августе отслеживать прогноз нужно будет каждый день. Это происходит потому, что земля достаточно прогрелась, и начался сезон тайфунов, которые косвенно или прямо будут оказывать влияние на погоду в крае.

Также жителей Приморья волнует то, как себя поведет новый восьмой тайфун, который сформировался в Тихом океане на прошедших выходных.

Тропический шторм, получивший имя «Непартак», обрушится только на Японию, основной остров Хонсю. Возможно, это повлияет на проведение Олимпийских игр, которые сейчас проходят в Токио. Однако Приморский край тайфун задеть не должен.

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