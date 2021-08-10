В Приморье мужчина с муляжом бомбы потребовал миллион рублей в банке, но получил отказ

После побега мужчины с места преступления был объявлен план «Перехват» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пугающая история развернулась в Артеме Приморского края. Мужчина с бомбой на поясе напал на отделение банка и потребовал миллион рублей. Стойкие сотрудники отказались подчиняться требованию. Нападавший как можно скорее ретировался, но на этом его история не закончилась. «Комсомолка» выяснила подробности инцидента.

Все случилось в разгар рабочего дня. Мужчина, без маски, но с поясом-бомбой, зашел в офис кредитно-финансовой организации и потребовал у сотрудников один миллион рублей. Он заявил, что если они не исполнят его требование, то он взорвет пояс – самодельное взрывное устройство.

Однако служащие банка оказались крепкими орешками и отказали злоумышленнику. Вместо того чтобы отдать деньги, они вызвали охрану. Незадачливому грабителю осталось одно – поспешно ретироваться. Мужчина сел за руль припаркованной возле банка машины и как можно быстрее уехал с места преступления.

Все службы полиции Артема были привлечены к плану «Перехват», заявили в пресс-службе МВД России. Много времени сотрудникам ведомства не понадобилось, и уже совсем скоро наряд ДПС нашел ту самую машину, а вместе с ней и водителя – 42-летнего местного жителя.

Также полицейские обнаружили и пояс, которым мужчина угрожал банковским служащим. На пояс были намотаны трубки и провода, конструкцию злоумышленник скрепил изолентой. Работавший на месте взрывотехник заявил, что это муляж, никакой опасности устройство не представляет.

Задержанный мужчина оказался преступником со стажем, ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Сейчас же ему предстоит ответить по 162 статье УК РФ – разбойное нападение.

Приморец уже находится в СИЗО, расследование дела продолжается.

Отметим, разбойное нападение далеко не редкость для Приморья. Преступления колеблются от похищения волнистых попугайчиков до полноценного сговора и нападения на людей.

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