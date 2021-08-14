Владимир Солодов: поднято тело пилота вертолета Ми-8, рухнувшего в Курильское озеро

Поисковые работы продолжаются Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов утром 14 августа заявил, что на берег поднято тело пилота вертолета Ми-8, который потерпел крушение 12 августа и рухнул в Курильское озеро Кроноцкого заповедника.

– Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек, – написал в своем телеграм-канале Владимир Солодов.

Вечером 13 августа на глубине 110 метров, возле обнаруженного фюзеляжа вертолета, были также найдены несколько тел погибших туристов. Очередная поисковая операция удалась благодаря работе глубоководных аппаратов Министерства обороны и Кроноцкого заповедника.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту вылетел в сторону Южно-Камчатского заказника к Курильскому озеру примерно в 9:00 по местному времени (00:00 МСК).

Крушение произошло около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК). Вертолет упал в Курильское озеро во время захода на посадку.

К месту крушения вертолета направилась спасательная группа, вместе с ними вылетели водолазы и воздушное судно медицины катастроф.

Крушение вертолета могло произойти из-за погодных условий: в это время был густой туман. Рассматриваются и другие приоритетные версии катастрофы: ошибка пилотирования и техническая неисправность. В компании «Витязь-Аэро» при этом заявили, что вертолет был технически исправен, капитальный ремонт машина проходила в 2020 году.

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