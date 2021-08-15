Росавиация приостановила работу "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Поиски тел жертв крушения вертолета Ми-8 на Камчатке продолжаются

Росавиция вводит временный запрет на осуществление пассажирских перевозок авиакомпании "Витязь-Аэро", чей вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года.

Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

- Это сложное решение для нас, для Камчатского края, поскольку основные перелеты, в том числе и туристические, осуществлялись именно этой компанией. Я уверен, что как можно скорее будут определены конкретные замечания, а авиакомпания при содействии правительства Камчатского края проведет работу их по устранению, - заявил Владимир Солодов.

Сейчас на месте крушения работают спасатели МЧС, направлена группа министерства обороны, инспектора Кроновского заповедника. Работы ведутся в световой день, но сейчас они приостановлены из-за сильного ветра и волн на озере. Со дна подняты уже четыре тела, включая тело пилота - командира воздушного судна.

Сегодня будет предпринята попытка проникновения глубоководного аппарата внутрь вертолета для идентификации других тел туристов, которые находились на борту. Аэрокомпания "Витязь-Аэро" выплатит дополнительную компенсацию родственникам погибших.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» с 13 туристами и 3 членами экипажа на борту вылетел в сторону Южно-Камчатского заказника к Курильскому озеру примерно в 9:00 по местному времени (00:00 МСК).

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