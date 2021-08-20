Злого и шипящего лесного кота, который попал в капкан в Приморье, выпустили на волю

Кот перед выпуском. Фото: Центр спасения животных «Тигр»

Дальневосточный лесной кот, который шипел на людей, свободен! Специалисты центра спасения животных «Тигр» осмотрели попавшего в капкан зверя, вынесли вердикт, что тот здоров, и выпустили на волю.

Этот пациент оказался крайне недоволен ситуацией. Фото: Центр спасения животных «Тигр»

Напомним, в конце прошлой неделе пострадал краснокнижный дальневосточный лесной кот. Зверь терроризировал кур одного из сел в Приморье, и местные жители поставили капкан, чтобы поймать негодяя. После того, как кот угодил в ловушку, его привезли в центр «Тигр», где ветеринары осмотрели его. Специалисты заключили, что кости не были повреждены, а лапка также активно двигается. Все это время кот шипел и всячески показывал, что он недоволен ситуацией.

Ветеринары осмотрели краснокнижного зверя. Фото: Центр спасения животных «Тигр»

– Во время врачебных манипуляций с опасным пациентом никто из сотрудников, к счастью, не пострадал. Сейчас мы готовимся к выпуску животного, и в ближайшее время он сможет вернуться домой, – написали представители центра.

19 августа редкий кот был выпущен на свободу. Его отвезли в лесной массив, открыли дверцу переноски, и тот выскочил буквально через несколько секунд.

Отметим, что подобные ситуации далеко не редкость. Новости об очередном пострадавшем коте появляются несколько раз в год. Так, в марте 2021 года угодившему в капкан зверю пришлось ампутировать лапку, травма оказалась слишком серьезной.

Кости целы! Фото: Центр спасения животных «Тигр»

Справка «КП»

Дальневосточный лесной кот или амурский лесной кот – немного крупнее домашней кошки. В длину они достигают 75-90 сантиметров и весят около 5 килограммов. Роскошный пушистый хвост хищника может достигать 40 сантиметров. Окрас у животных варьируется от серовато-желтого или тусклого серовато-бурого до более темного палевого с пятнами.

Специалисты заключили, что тот здоров. Фото: Центр спасения животных «Тигр»

Ареал обитания лесных котов преимущественно на побережье Японского моря, вблизи озера Ханка и в бассейне реки Амур. Популяция редкого хищника находится под угрозой не только из-за браконьеров, которые охотятся за ценным мехом или пытаются одомашнить животных, но и из-за природных катаклизмов – пожаров и наводнений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Недоволен ситуацией и шипит: в Приморье лесной кот попал в капкан

Зверь повадился охотиться на деревенских кур [видео]

Краснокнижного лесного кота, попавшего в капкан, спасают в Приморье

Редчайшему дальневосточному хищнику сделали срочную операцию [фото]

«Пожалуйста, спасите его»: в Приморье еще один эмоциональный дальневосточный кот попался в капкан

Лесная хищница получила травму лапы и отходит от наркоза [фото]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14