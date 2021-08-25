С торгов продали коттедж Пушкарева под Владивостоком. Его предыдущий владелец – вице-губернатор – тоже сел

Здание ушло со скидкой. Фото: vl.ru / google.com_maps/Сергей Баланов

Загородный коттедж бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, конфискованный после приговора суда, продали на аукционе, причем, лишь со второй попытки. Судьба этого дома «за высоким забором» на Садгороде особенно интересна, ведь предыдущий его владелец – вице-губернатор Приморского края – тоже «переехал» из него в колонию из-за уголовного дела о взятке. Кто же стал новым владельцем «проклятого» имения и ждет ли его та же судьба?

ЧЕХАРДА АУКЦИОНОВ

Первая попытка электронного аукциона была объявлена в сентябре 2020 года, тогда имущество собирались продать минимум за 55,467 миллиона рублей. Был предложен лот в виде земли площадью 600 квадратных метров и жилого дома площадью 494,2 квадратных метра, которые расположены на улице Таежная, 12а. Но уже в октябре того же года торги отменили из-за одного зарегистрированного участника. Возобновиться они должны были в декабре 2020 года, а закончиться 15 января 2021, однако в итоге были приостановлены. Причиной послужило заявление самого владельца, так как не были определены доли в совместном имуществе супругов для его дальнейшего неравного раздела между четой Пушкаревых.

И вот, спустя почти год, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом вновь возобновило торги 19 июля 2021 года. Они завершились уже через два дня, 21 июля. Только на этот раз имущество шло по сниженной на 15 процентов цене, всего за 47 146 650 рублей.

В этот раз успели зарегистрироваться и поторговаться два участника: ИП Сарапик Марина Федоровна и АО «Универсальная лизинговая компания», которая пыталась выкупить злополучный коттедж и в первый раз. Этим летом компании, зарегистрированной в Москве, но ведущей свою деятельность в Хабаровске, таки удалось победить и забрать себе имущество Пушкарева, она предложила на полмиллиона больше начальной цены.

ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОКЛЯТЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Однако самое интересное во всей этой ситуации не количество попыток продажи коттеджа, а его история. Игорь Пушкарев приобрел особняк больше десяти лет назад, когда уже стал мэром города. Прежний владелец – Александр Шишкин, которого… задержали в июле 2007 года. Бывший руководитель «Приморского водоканала» на тот момент только-только занял пост вице-губернатора администрации Приморского края при Сергее Дарькине, но не успел Шишкин обжиться, как его задержали за взятку в 1,2 миллиона рублей. Схватили прямо на рабочем месте, когда тот пытался съесть улики и купюры.

Главному участнику дела Шишкина грозило от 7 до 12 лет с конфискацией всего имущества. И как писала тогда «Комсомолка», забирать было что. 14 лет назад корреспондент редакции выезжал по тому самому адресу и писал: «Неприступная крепость – так можно с хода охарактеризовать дом вице-губернатора. Трехметровый забор огораживает поистине царскую усадьбу, в углу недружелюбно горит глазок видеокамеры».

На тот момент там еще проживала семья задержанного Шишкина.

Спустя девять лет история повторилась. Когда 1 июня 2016 года Игоря Пушкарева отправили в наручниках в Москву, к тому самому трехметровому забору неприступной крепости отправились журналисты одного из федеральных каналов. И произносили в эфире практически те же слова.

Возвращаясь к вице-губернатору, нужно отметить еще один интересный момент. По Владивостоку быстро распространились слухи, мол, Александр Шишкин попал в немилость не просто так. Он вроде бы как замахнулся на кресло мэра и решил участвовать в следующей предвыборной гонке за этой должностью. Тогда главой города был Владимир Николаев, его срок заканчивался в 2008 году, но уже в феврале 2007 года прокуратура Приморского края возбудила против него уголовное дело. Сразу же началась чехарда с исполняющими обязанности градоначальника, которая продлилась больше года. В итоге город возглавил тот самый Игорь Пушкарев. В недавнем прошлом – самый молодой сенатор – ворвался в информационную повестку со слоганом «Кто он, человек Кремля» и выиграл выборы.

НАПОМНИМ

Бывшего мэра дальневосточной столицы в апреле 2019 года приговорили к 15 годам лишения свободы за коррупционные статьи, связанные с коммерческим подкупом и превышением должностных полномочий. Вместе с тем, Игорю Пушкареву нужно выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

Задержали главу города еще в 2016 году после обысков в здании администрации и квартирах родственников Пушкарева. Расследование уголовного дела проходило под пристальным вниманием дальневосточников. Тогда и было обнародовано, что приговор экс-мэр выслушает не в родном регионе, а в Москве. Чтобы понять, насколько кропотливо отработали оперативники, достаточно вспомнить, что уголовное дело состояло из десятков томов. Грузили документы в зал суда в продуктовых тележках. Картина была крайне зрелищная. Сам же приговор суд зачитывал 11 часов. Разумеется, с перерывами.

Также по этому уголовному делу проходили еще двое: Андрей Пушкарев – брат экс-мэра, который получил 8 лет лишения свободы условно; и Андрей Лушников, бывший руководитель МУП «Дороги Владивостока», осужденный на 10 лет. Их суд также обязал выплатить по 500 миллионов рублей.

На момент приговора в активах у Игоря Пушкарева значился еще дом в Московской области.Но и без этого у экс-мэра имеется неплохой запас квадратных метров. В собственности у него также имелись два жилых дома, одно здание и два земельных участка.

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