Одна из крупнейших и быстрых рыб планеты впервые замечена в Приморье

Запечатлеть редкую рыбу удалось во время дайвинга. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Теплолюбивый и хищный вид рыб, обычно обитающих в жарких странах, впервые замечен в Приморье. Встреча с косяком восточных тунцов или как его еще называют синеперым случилась в Дальневосточном морском заповеднике. Возможно, появление одной из крупнейшей рыб планеты прошло бы бесследно, не будь поблизости известного подводного видеографа Дмитрия Рудася, с камерой наготове.

Запечатлеть второй в мире по величине вид тунца удалось на днях во время дайвинга у острова Большой Пелис в Приморье. Съемка велась в утренние часы, но не сильно рано, где-то около 11:00.

– Ученые утверждают, что мне первому удалось сделать видео этой рыбы в таком количестве и таком качестве! Кстати, максимальная зарегистрированная длина составляет 3 метра, а масса 450 килограммам, – поделился Дмитрий Рудась.

По видео довольно сложно оценить размер, но непосредственный участник событий рассказал, что рыбы хоть и не достигали рекордных отметок, но выглядели впечатляюще. Некоторые особи превышали в длину метр.

После просмотра кадров сразу несколько специалистов сошлись во мнении, что в гости в залив Петра Великого пожаловал именно восточный тунец.

– Эти теплолюбивые рыбы, одни из крупнейших на планете, в основном рождаются у берегов Филиппин и, словно неутомимые путешественники, доплывают до Аляски и Новой Зеландии. За свою жизнь эти великаны достигают размеров в два раза больше тигра, и скорости передвижения выше, чем у оленя. Вид занесен в Международную красную книгу (Красный список МСОП) как «Уязвимый», – поделились специалисты ФГБУ «Земля леопарда», под управлением которых находится Дальневосточный морской заповедник.

Стоит отметить, что тунец в акватории Приморья встречался и раньше, но другие виды, гораздо миниатюрнее. Дальневосточный морской государственный биосферный заповедник расположен на юге края, в юго-западной части залива Петра Великого, который считается одним из богатейших мест флоры и фауны.

– В Дальневосточном морском заповеднике ранее этот вид отмечен не был. Это хищник, питающийся стайными рыбами: анчоусом, сардиной, скумбрией, а также головоногими моллюсками. Торпедообразное тело и мощная мускулатура тунца позволяет ему развивать феноменальную скорость до 90 километров в час, – отметил Александр Маркевич, научный сотрудник Лаборатории ихтиологии ННЦМБ имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

В Приморье тунцы могут заходить с юга, когда вода значительно прогревается и есть достаточно мелких рыб для корма. Специалисты считают, что появление гиганта, родиной которого принято считать тропические широты, обусловлено аномально жарким и засушливым летом. Вода в крае в этом году достигла рекордных отметок – 28 градусов. Ученые неоднократно отмечали, что именно поэтому в акватории появляются несвойственные нашему климату обитатели – акулы, медузы и тропические рыбы.

Несмотря на то, что сейчас вода стала значительно прохладнее (около 23 градусов) для восточных тунцов она вполне комфортная.. Дело в том что, температура их тела значительно выше окружающей среды.

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