Росимущество рассказало, куда пошли деньги с продажи коттеджа Игоря Пушкарева

Фото: vl.ru / google.com_maps/Сергей Баланов

Еще в конце августа этого года стало известно, что арестованный загородный дом Игоря Пушкарева и участок в шесть соток продали на торгах. Буквально за несколько дней нашелся покупатель, который приобрел имущество бывшего мэра Владивостока за 47,65 миллиона рублей. «Комсомолка» подробно писала о перипетиях, связанных с электронным аукционном, и причинах такой долгой реализации собственности экс-политика. Сейчас же Центральный аппарат Росимущества рассказал, куда пошли деньги, вырученные с продажи коттеджа и земли, расположенные на улице Таежная, 12а.

– Денежные средства, вырученные от продажи имущества, Росимущество перечислило в Федеральную службу судебных приставов России для распределения в рамках исполнительного производства, – отметили в ведомстве.

Почему вообще пришлось распродавать имущество экс-мэра? Дело в том, что помимо длительного срока - 15 лет колонии - суд наложил на Игоря Пушкарева крупный штраф в качестве наказания за преступления, за которые его судили продолжительное время.

– В соответствии с решением суда с бывшего мэра города Владивостока взыскано 500 миллионов рублей штрафа и более 75 миллионов рублей сумм, полученных в качестве взятки, – уточнили в Росимуществе.

Ранее землю площадью 600 квадратных метров и жилой дом площадью 494,2 квадратных метра купило акционерное общество «Универсальная лизинговая компания». Изначально лот выставлялся со скидкой в 15 процентов от первоначальной цены – всего за 47 146 650 рублей, а компания предложила на полмиллиона больше начальной цены.

Публичная кадастровая карта, улица Таежная, 12а

НАПОМНИМ

Бывшего мэра дальневосточной столицы в апреле 2019 года приговорили к 15 годам лишения свободы за коррупционные статьи, связанные с коммерческим подкупом и превышением должностных полномочий. Вместе с тем, Игорю Пушкареву нужно выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

Задержали главу города еще в 2016 году после обысков в здании администрации и квартирах родственников Пушкарева. Расследование уголовного дела проходило под пристальным вниманием дальневосточников. Тогда и было обнародовано, что приговор экс-мэр выслушает не в родном регионе, а в Москве. Чтобы понять, насколько кропотливо отработали оперативники, достаточно вспомнить, что уголовное дело состояло из десятков томов. Грузили документы в зал суда в продуктовых тележках. Картина была крайне зрелищная. Сам же приговор суд зачитывал 11 часов. Разумеется, с перерывами.

Также по этому уголовному делу проходили еще двое: Андрей Пушкарев – брат экс-мэра, который получил 8 лет лишения свободы условно, и Андрей Лушников, бывший руководитель МУП «Дороги Владивостока», осужденный на 10 лет. Их суд также обязал выплатить по 500 миллионов рублей.

На момент приговора в активах у Игоря Пушкарева значился еще дом в Московской области. В собственности у него также имелись два жилых дома, одно здание и два земельных участка.

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