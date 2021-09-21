Светская львица Роза Чемерис станет потомственным депутатом Госдумы

Сейчас Роза Чемерис возглавляет один из комитетов в думе Владивостока Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Депутат Думы Владивостока, а также телеведущая, светская львица и просто красавица, самый, пожалуй, известный в Приморском края политик-женщина Роза Чемерис все-таки попала в Госдуму. Как когда-то ее мама и папа. Потомственный депутат.

В мае Роза Чемерис сняла свою кандидатуры с праймериз партии «Единая Россия», но это не стало большой проблемой. Практически сразу после этого депутат заинтересовалась новой политической силой – набирающей ход партией «Новые люди» и вскоре возглавила ее дальневосточную группу.

Предварительные результаты на выборах в Госдуму, которые проходили 17-19 сентября, показывают, что «Новые люди» прошли пятипроцентный барьер и смогут получить в парламенте 10-15 мест. На эти места партия самостоятельно назначит своих представителей. Чемерис подтвердила в соцсетях, что сама займет одно из думских кресел.

– Мы с моими любимыми и неутомимыми коллегами сумели добиться одного из лучших по стране результатов партии «Новые люди», самую крупную территориальную группу которой – дальневосточную – я возглавляю на этих выборах в Государственную Думу. Излишнего пиетета перед новым функционалом в качестве федерального депутата не испытываю, но законотворчество и взаимодействие уровней власти уже много лет поглощают все мое внимание, – написала Роза Чемерис.

Весной Роза снялась с праймериз ЕР, но нашла себя в «Новых людях» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Таким образом, продолжается династия политиков – Роза Чемерис родом из семьи депутатов Госдумы и при этом едва ли не главная в Приморье светская львица. Ее мать Эльмира Глубоковская была депутатом Государственной Думы РФ. Отец, Михаил Глубоковский, был депутатом Госдумы РФ от партии «Яблоко», позже работал в министерстве науки и технологий РФ, сенатором от Законодательного Собрания края, трудился в Минсельхозе. Нынешний муж Розы – ранее председатель бюджетного комитета в двух созывах Думы Владивостока, а потом и председатель социального комитета в Законодательном собрании Приморского края Игорь Чемерис. Правда, в прошлом созыве его разжаловали до обычного депутата, но в новый созыв он тоже прошел – выиграл по одномандатному округу. Бывший муж Розы тоже в политике: Гаджимагомед Гусейнов в этом году сменил должность первого заместителя председателя правительства Дагестана на первого заместителя главы Минвостокразвития РФ.

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