Единственный депутат всех созывов Заксобрания Приморья не попадает в обновленный парламент

Геннадий Лазарев Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Прошедшие в Приморье выборы принесли немало сюрпризов. Одним из главных является непопадание в краевое Заксобрание Геннадия Лазарева - самого опытного краевого депутата, избиравшегося во все без исключения созывы регионального парламента.

По предварительным итогам голосования, Лазарев проигрывает борьбу за мандат в 12-м округе (Шкотовский и Михайловский районы, город Большой Камень) представителю КПРФ Андрею Акимову. На данный момент, коммунист Акимов набирает 7984 голосов избирателей против 6933 голосов единоросса Лазарева.

Отметим, что президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), Почетный гражданин города Владивостока Геннадий Лазарев избирался в краевой парламент шесть раз подряд с момента появления в Приморье представительного органа. Дважды избирался депутатом Думы Приморского края и четырежды – в Законодательное собрание Приморского края, которое пришло на смену Думе.

Интересно, что избираться Геннадию Иннокентьевичу удавалось от разных территорий: в 1995 году – от Владивостока, в 1999 и 2001 – от Анучинского и Михайловского районов, в 2006, 2011 и 2016 – от Шкотовского, Михайловского районов и города Большой Камень.

Непрерывное депутатство Лазарева – уникальный случай в новейшей истории российского парламентаризма - помимо него таким опытом депутатской работы может похвастаться только один региональный депутат – Андрей Алехин из Омска. Кстати, по предварительным итогам прошедших выборов, омский депутат выигрывает мандат депутата Госдумы по своему округу.

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