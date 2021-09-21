Вместо «Сезонов» в здании филармонии в центре Владивостока откроется новое заведение

Последнее кафе в холле филармонии проработало почти два года Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморская филармония радует жителей и гостей Владивостока не только красивой музыкой и разноплановыми мероприятиями, но и кафе. Вот только самое последнее заведение, которое там арендовало помещение, – «Сезоны – закрылось из-за пандемии. Исполняющая обязанности директора филармонии Виктория Кочеткова рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» о том, какие у их учреждения планы на заманчивые площади в холле.

– «Сезоны» закрылись потому, что в период пандемии отрасль гостеприимства пострадала очень сильно, наш арендатор не смог платить ту сумму, которую он выиграл на торгах, – говорит Виктория Кочеткова. – Сейчас мы прошли необходимые процедуры согласования пакета документов. Первый этап уже начался, до 21 сентября идет прием заявок, потом состоятся торги и заключение договора с победителем.

Холл в филармонии действительно лакомый кусочек, ведь кафе располагается в самом центре города, да еще и во время концертов происходит наплыв посетителей. Самым знаменитым кафе было легендарное Presto, которое проработало там 11 лет – с 2004 года по 2015-й.

Два года место пустовало, но в 2017-м торги выиграло «Сити кофе лизинг». Гендиретор Дмитрий Лутченко, основатель знаменитой сети автокофеен Coffee Machine, обещал открыть здесь ресторан морепродуктов и авторской кухни. Но, видимо, не потянули аренду в полмиллиона рублей в месяц и в итоге отказались от проекта.

В начале 2018 года появился новый арендатор за те же полмиллиона в месяц и открыл кафе Centrafe, но оно не просуществовало и года, в январе 2019-го холл снова опустел.

Через несколько месяцев здесь открылось кафе «Сезоны», организатором которого был известный ресторатор Павел Куксов. Оно проработало почти два года. Отметим, что у Павла, помимо этого заведения, есть еще сеть пекарен «Пекарня Мишеля», кафе «Молоко и мед», клуб Cuckoo, пиццерия Crust и ресторан Umami.

Напомним, во Владивостоке готовится к открытию новый ресторан-клуб «Унесенные ветром», заведение располагается на месте культового бара «Мумий Тролль» на улице Пограничная, 6.

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