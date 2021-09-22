Богатейшие на события последние выходные сентября пройдут во Владивостоке

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Насыщенные выходные ждут жителей и гостей столицы Приморья. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует самые важные мероприятия предстоящих субботы и воскресенья.

ПОЛОСАТЫЙ ПРАЗДНИК

Традиционное чествование самой крупной северной дикой кошки мира пройдет во Владивостоке в два дня, 25 и 26 сентября (0+). Карнавальное шествие вновь отменили из-за пандемии, но для жителей и гостей города будут работать развлекательные площадки. Окунуться в «тигриную атмосферу» можно будет не только в городе, но и даже в международном аэропорту. Мероприятия пройдут на разных локациях 25 сентября с 12:00 до 17:00, а 26 сентября с 10:00 до 20:00. «Комсомолка» уже публиковала подробную программу на праздничные дни.

Кстати говоря, в течение двух дней будут работать улица Адмирала Фокина, таежный фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории» (до 3 октября): истории о таежных дарах, амурском тигре и лесные легенды; таежные блюда от участников фуд-корта VladiFoodStreet.

Мероприятия бесплатные.

ТИХООКЕАНСКИЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль (6+) пройдет во Владивостоке с 24 сентября по 9 октября. В программе запланированы девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира: Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. Мероприятия пройдут на Приморской сцене Мариинского театра и сцене Приморской краевой филармонии.

Цель этого фестиваля – ближе познакомить зрителей Дальнего Востока с лучшими постановками стран Тихоокеанского региона и других стран мира. Помимо спектаклей, для жителей города будет организована открытая образовательная программа, включающая творческие встречи, лекции и обсуждения спектаклей.

Фестиваль откроется спектаклем от японского режиссера с мировым именем – Сатоси Мияги. Он представит сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Для постановки избрана поэма «Налачаритам» о любви короля Нала и принцессы Дамаянти.

Мероприятия пройдут в Приморской сцене Мариинского театра и в Приморской краевой филармонии, стоимость билетов начинается от 300 до 7000 рублей, а в Пушкинском театре лекции и мастер-классы будут бесплатными.

Подробнее о фестивале можно прочитать здесь и на сайте события.

МОСТЫ ВЛАДИВОСТОКА

Юбилейный пятый международный марафон «Мосты Владивостока» (6+) – Galaxy Vladivostok Marathon – состоится в субботу, 25 сентября. Маршрут пройдет по живописной трассе острова Русский, мостам Русскому и Золотому с финишем на центральной площади города.

В этом году на дистанции выйдут три тысячи бегунов из десяти стран. Для участников традиционно доступны дистанции 5, 10, 21 и 42 километра, а также 1 километр – для детей и 1 километр для паралимпийцев.

В связи с проведением марафона во Владивостоке 25 сентября перекроют дорогу в одном направлении – по Университетскому проспекту (от пересечения с улицы Крондштатской) до центральной площади. Организаторы постарались минимизировать эти ограничения, поделив трассу на несколько участков, движение на которых будет восстанавливаться последовательно.

Время ограничения – в зависимости от конкретного участка – с 7:30 до 13:50. На большинстве участков существуют объездные пути.

С РИСКОМ И АДРЕНАЛИНОМ

Шестой экстрим-фестиваль «Мосты» (0+) открывает новые горизонты развития экстремальных видов спорта на Дальнем Востоке. Мероприятие пройдет с 11:00 25 сентября до 19:00 26 сентября на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Участников ждут в скейт-парке на улице Батарейная, 2.

Соревнования пройдут в дисциплинах: BMX (профессионалы, юниоры – до 18 лет, дети – до 8 лет), skate, kickscooter. За два дня с начала открытия регистрации, отмечает организатор экстрим-фестиваля «Мосты» Денис Горбунов, заявки на участие подали больше 100 спортсменов.

Для любителей стрит-арта фестиваль включает в себя создание арт-объекта и совместную граффити-работу дальневосточных художников. Кто будет участвовать в мероприятии, станет известно чуть позже, ближе к выходным.

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ

Дальневосточный ЛиТР – 2021 пройдет с 23-го по 25 сентября во Владивостоке. Основной площадкой программы станет Адмиральский сквер, где пройдут образовательные и тематические секции, а также открытые лекции и творческие чтения.

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» (6+) – крупнейшее событие в литературной жизни Дальнего Востока. Три дня, с 23 по 25 сентября, в Адмиральском сквере Владивостока будут проходить встречи со знаменитыми писателями, презентации книг и мастер-классы. Подробнее о мероприятиях фестиваля – на официальном сайте.

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