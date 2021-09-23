Забрать у депутатов, отдать врачам: Олег Кожемяко предложил урезать расходы на Заксобрание

Заксобрание Приморья обновилось в этом году почти на 50% Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор Приморского края и одновременно секретарь Приморского реготделения «Единой России» Олег Кожемяко выступил с инициативой существенно сократить краевые расходы на депутатский корпус, а освободившиеся деньги направить на решение проблем нехватки врачей в районах края. Но некоторым данным, речь может идти об урезании расходов на депутатов примерно на 200-300 миллионов рублей в год

Свою инициативу Олег Кожемяко озвучил в видеообращении к жителям края на своей странице в Инстаграм. По его словам, медицинские кадры в районах края – одна из наиболее частых проблем, с которыми к нему обращаются жители.

«Этим мы и займемся в первую очередь, предпримем кардинальные меры. В ближайшие дни я как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» предложу своим однопартийцам депутатам приморского парламента нового созыва существенно сократить расходы на функционирование аппарата Законодательного собрания. Это позволит сэкономить десятки миллионов рублей, которые мы направим на привлечение врачей в первичное звено на селе, в малых городах. Будут повышены доплаты к окладу, а также увеличен размер подъемных – от 2 до 3 миллионов рублей. Уверен, мы найдем поддержку такого решения у новых депутатов Заксобрания», - заявил Олег Кожемяко.

В партийных рядах инициативу губернатора воспринимают позитивно. Одним из первых ее прокомментировал спикер приморского парламента прошлого созыва Александр Ролик. Он, кстати, избирался и в новый состав.

«Олег Николаевич, доверие людей накладывает особую ответственность. На предвыборных встречах приморцы говорили о многих проблемах, среди которых доступность и качество медицинской помощи является одной из основных. Мы понимаем, что сделать в этом созыве нужно очень многое, где медицина - наш приоритет. Готовы, как и ранее, работать вместе с вами единой командой», - написал он в своем официальном аккаунте.

Комментируют инициативу и другие партийцы. По словам главы Лазовского муниципального района, секретаря местного отделения «Единой России» Юрия Мосальского, идея главы края очень актуальна.

«Кадровый вопрос в здравоохранении, в том числе, и в нашем районе, стоит очень остро, и увеличение суммы подъемных до 2-3 миллионов рублей станет значимым шагом в решении этой проблемы. Ну а депутаты могут ужаться в расходах, тем более, в парламент они идут не ради извлечения прибыли, а работать на благо людей. Уверен, что сокращение расходов на аппарат не скажется на эффективности их работы, а деньги пойдут на благое дело и решение действительно наболевшей проблемы», - отметил Юрий Мосальский.

Напомним, новый состав Законодательного собрания Приморского края соберется на свое первое заседание 30 сентября. Его посвятят распределению руководящих должностей в парламенте и мест в комитетах, а также утверждению представителя ЗакСа в Совете Федерации.

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