Олег Кожемяко заявил о планах увеличить подъемные для медиков до 3 миллионов рублей

Здравоохранение губернатор назвал приоритетной сферой развития Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тихоокеанский медицинский конгресс, призванный обеспечить образование местных медиков инновациям сферы, стартовал 22 сентября во Владивостоке. Олег Кожемяко, губернатор Приморья, сообщил на заседании, что это одно из ключевых событий для Дальнего Востока. Глава края рассказал о нынешних и планирующихся мерах поддержки для медиков и медицинского дела.

- Все наши действия направлены на то, чтобы сделать медицинскую помощь качественной и доступной, чтобы каждый житель региона мог доверять государственным медицинским учреждениям, получать на базе них надлежащие диагностику и лечение, - отметил губернатор.

Глава края напомнил о мерах поддержки, которые реализуются для медицинской сферы: об обустройстве новых ФАПов, амбулаторий, возведении поликлиник.

Особое внимание губернатор уделил привлечению кадров в отдаленные места края:

- Разрабатываем новую программу, в ближайшие месяц-два она будет внедрена. Мы существенным образом увеличим так называемые подъемные – до 3 миллионов рублей. Будем обеспечивать жильем с правом последующего приобретения через ипотеку или через отработку. Увеличим доплату за первые три года работы в первичном звене, чтобы она была достойной. Прикрепим некоторых специалистов к третьему уровню наших лечебных учреждений, чтобы они не боялись потеряться в глубинке, - сказал Кожемяко.

Конгресс пройдет в три дня, с 22 по 24 сентября. Проведут симпозиумы, дискуссии, образовательные семинары. Это уже восемнадцатый Тихоокеанский медицинский конгресс. В этом году привлекли более 5000 специалистов со всей России.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала и о других мерах поддержки молодым медикам и реформации этой сферы в крае.

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