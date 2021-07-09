За секунду до…Появилась запись переговоров пилота разбившегося на Камчатке Ан-26 с диспетчером

Обнародована запись переговоров пилота перед крушением самолета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обнародованы переговоры диспетчера и пилота Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. Судя по записи, ничего не предвещало беды, полет проходил в штатном режиме, по крайней мере, летчик не сообщал о чрезвычайных ситуациях. Специалист по управлению воздушным движением в свою очередь информировала экипаж об условиях перед посадкой и по какой-то причине не рекомендовала снижаться в море.

Считанные минуты перед трагедией были записаны, аудио опубликовал телеканал РЕН ТВ. Последней, кто общался с экипажем, стала авиадиспетчер аэропорта Паланы. Напомним, самолет потерпел крушение незадолго до посадки, врезавшись в скалу неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

Последний разговор

– Информацию приняла, снижаться в море не рекомендую, – отметила диспетчер в разговоре с пилотом.

– Мы в море не снижаемся, – констатировал капитан воздушного судна в ответ.

Вскоре специалист аэропорта проинформировала летчика об условиях для посадки.

– 26085, эшелон перехода 80, давление 757, контрольная высота 2417, полоса сухая, коэффициент сцепления 06, по курсу посадки возможен пролет птиц, – отметила работница.

После уточнения информации борт пошел на снижение.

– Палана вышка, 26085, от основного перехода давление 757 установил, снижаюсь на привод 1200, – подчеркнул пилот.

Диспетчер приняла информацию, разрешив снижение и дав указания в ответ.

– 26085, работайте по схеме один альфа. Высоту 800 доложить, – сказала специалист.

Оказавшись на оговоренной высоте, капитан доложил о снижении. После чего продолжил выполнять указания диспетчера.

– Удаление 9085, – в последний раз вышел на связь пилот.

– 26085, во сколько осуществляете посадку? – обратилась диспетчер, но ответа больше не последовало, даже после восьми повторных попыток связаться с бортом. Связь оказалась потеряна....Навсегда...

Версии

Естественно, что точную причину авиакатастрофы, которая унесла жизни 28 человек, специалисты озвучат после целого ряда исследований. Пока же в качестве основных версий эксперты рассматривают три: непогода, техническая неисправность и человеческий фактор.

Напомним, 6 июля на Камчатке был сильный боковой ветер, туман и низкая облачность. В Росавиации отметили, что метеоусловия вполне могли сыграть роковую роль во время полета.

Не исключают пока специалисты и техническую неисправность воздушного судна, выпущенного на линию еще в 1982 году. Последний раз капитальный ремонт самолета был в 2012 году. У борта имелся действующий сертификат летной годности, однако срок его должен был закончиться в августе.

Ну и конечно, никто не отменял человеческий фактор. Специалисты возможность ошибки пилотирования. Не исключено, что экипаж мог не учесть часть погодных факторов при заходе на посадку.

Самолет не долетел до аэропорта Паланы.

Поиски

В поисковой операции на Камчатке задействованы больше 70 человек, включая водолазов и волонтеров. К сожалению, надежды найти выживших, спустя трое суток, уже нет. Только за 8 июля спасатели обследовали 25 километров прибрежной линии и 3,5 квадратных километров морского дна в районе места крушения. При этом в очередной раз на Камчатке разыгралась непогода. По сообщению краевого главка МЧС, поднялся сильный ветер и волны, что существенно осложнило работу.

С утра 9 июля специалисты возобновили поиски. На данный момент работает наземная группа спасателей, которые обследуют район на квадроциклах и вездеходах. Также запланирован выход на воду на лодках, но все зависит от погодных условий.

Сейчас в Палане действует режим ЧС, введенный после крушения самолета.

Поиски погибших продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Погибшие

По официальной информации, в месте крушения обнаружено 19 тел, а точнее, фрагментов, что еще трагичнее. Всего же на борту было 28 человек. Речь идет о 22 пассажирах, включая двух несовершеннолетних и шести членах экипажа.

Кто-то возвращался в Палану на каникулы с учебы, кто-то спешил из командировки к детям, кто-то наоборот летел по работе. Влюбленные в небо романтики, работники банка, предприниматели и первые лица администрации Паланы...Истории совершенно разных людей, связанных одной трагедией, мы собрали для вас на "стене памяти".

"Комсомольская правда" скорбит вместе с Камчаткой и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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