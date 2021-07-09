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Происшествия9 июля 2021 2:38

За секунду до…Появилась запись переговоров пилота разбившегося на Камчатке Ан-26 с диспетчером

«Мы в море не снижаемся» – констатировал капитан воздушного судна
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Обнародована запись переговоров пилота перед крушением самолета.

Обнародована запись переговоров пилота перед крушением самолета.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обнародованы переговоры диспетчера и пилота Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. Судя по записи, ничего не предвещало беды, полет проходил в штатном режиме, по крайней мере, летчик не сообщал о чрезвычайных ситуациях. Специалист по управлению воздушным движением в свою очередь информировала экипаж об условиях перед посадкой и по какой-то причине не рекомендовала снижаться в море.

Считанные минуты перед трагедией были записаны, аудио опубликовал телеканал РЕН ТВ. Последней, кто общался с экипажем, стала авиадиспетчер аэропорта Паланы. Напомним, самолет потерпел крушение незадолго до посадки, врезавшись в скалу неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

Последний разговор

– Информацию приняла, снижаться в море не рекомендую, – отметила диспетчер в разговоре с пилотом.

– Мы в море не снижаемся, – констатировал капитан воздушного судна в ответ.

Вскоре специалист аэропорта проинформировала летчика об условиях для посадки.

– 26085, эшелон перехода 80, давление 757, контрольная высота 2417, полоса сухая, коэффициент сцепления 06, по курсу посадки возможен пролет птиц, – отметила работница.

После уточнения информации борт пошел на снижение.

– Палана вышка, 26085, от основного перехода давление 757 установил, снижаюсь на привод 1200, – подчеркнул пилот.

Диспетчер приняла информацию, разрешив снижение и дав указания в ответ.

– 26085, работайте по схеме один альфа. Высоту 800 доложить, – сказала специалист.

Оказавшись на оговоренной высоте, капитан доложил о снижении. После чего продолжил выполнять указания диспетчера.

– Удаление 9085, – в последний раз вышел на связь пилот.

– 26085, во сколько осуществляете посадку? – обратилась диспетчер, но ответа больше не последовало, даже после восьми повторных попыток связаться с бортом. Связь оказалась потеряна....Навсегда...

Версии

Естественно, что точную причину авиакатастрофы, которая унесла жизни 28 человек, специалисты озвучат после целого ряда исследований. Пока же в качестве основных версий эксперты рассматривают три: непогода, техническая неисправность и человеческий фактор.

Напомним, 6 июля на Камчатке был сильный боковой ветер, туман и низкая облачность. В Росавиации отметили, что метеоусловия вполне могли сыграть роковую роль во время полета.

Не исключают пока специалисты и техническую неисправность воздушного судна, выпущенного на линию еще в 1982 году. Последний раз капитальный ремонт самолета был в 2012 году. У борта имелся действующий сертификат летной годности, однако срок его должен был закончиться в августе.

Ну и конечно, никто не отменял человеческий фактор. Специалисты возможность ошибки пилотирования. Не исключено, что экипаж мог не учесть часть погодных факторов при заходе на посадку.

Самолет не долетел до аэропорта Паланы.

Самолет не долетел до аэропорта Паланы.

Поиски

В поисковой операции на Камчатке задействованы больше 70 человек, включая водолазов и волонтеров. К сожалению, надежды найти выживших, спустя трое суток, уже нет. Только за 8 июля спасатели обследовали 25 километров прибрежной линии и 3,5 квадратных километров морского дна в районе места крушения. При этом в очередной раз на Камчатке разыгралась непогода. По сообщению краевого главка МЧС, поднялся сильный ветер и волны, что существенно осложнило работу.

С утра 9 июля специалисты возобновили поиски. На данный момент работает наземная группа спасателей, которые обследуют район на квадроциклах и вездеходах. Также запланирован выход на воду на лодках, но все зависит от погодных условий.

Сейчас в Палане действует режим ЧС, введенный после крушения самолета.

Поиски погибших продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Поиски погибших продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Погибшие

По официальной информации, в месте крушения обнаружено 19 тел, а точнее, фрагментов, что еще трагичнее. Всего же на борту было 28 человек. Речь идет о 22 пассажирах, включая двух несовершеннолетних и шести членах экипажа.

Кто-то возвращался в Палану на каникулы с учебы, кто-то спешил из командировки к детям, кто-то наоборот летел по работе. Влюбленные в небо романтики, работники банка, предприниматели и первые лица администрации Паланы...Истории совершенно разных людей, связанных одной трагедией, мы собрали для вас на "стене памяти".

"Комсомольская правда" скорбит вместе с Камчаткой и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

28 погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Самолёт Ан-26 разбился на Камчатке. Погибли 28 человек. Среди них много совсем молодых людей, которым не было ещё и 30 лет

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