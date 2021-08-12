Спасала животных, создавала красоту и любила путешествия: участницей злополучного рейса на Камчатке стала имидж стилист

Ольга числится в списках пропавших без вести при крушении вертолета. Фото: личная страничка героини публикации.

Фото этой улыбчивой молодой женщины, словно излучают позитив. Веселая, спортивная и жизнерадостная Ольга Кремнева оказалась в списках тех, кого разыскивают представители экстренных служб на Камчатке. Любительница путешествий в составе туристической группы отправилась созерцать красоты родного края, вот только билет на злополучный рейс, может оказаться в один конец. Вертолет с 16 пассажирами на борту утром 12 августа рухнул в озеро Курильское. Тяжелая машина стремительно погрузилась на дно, оказавшись на глубине больше 100 метров. Выплыть в первые минуты удалось далеко не всем.

Ольга заряжала позитивом. Фото: личная страничка героини публикации. Фото: личная страничка героини публикации.

Это Оля

Ольга живет вместе с мужем и маленьким сыночком на Камчатке. Увлекается модой, стилем и путешествиями. В условиях, когда поездки во многие страны стали невозможны из-за пандемии, она с радостью изучала местные достопримечательности.

– Да она была на вертолете. Я сегодня узнала, вчера с ней только разговорила. Связи с ней нет, узнаем все из новостей, – рассказала «КП-Владивосток» коллега и подруга девушки. Информацию о пропаже Оли также подтвердила ее родственница. Обе сейчас пребывают в шоке и надеются на чудо.

Буквально неделю назад Оля поделилась с подписчиками удивительными кадрами с долины гейзеров на Камчатке. Здесь и бегущий медведь, и вулканы, и захватывающие виды с высоты под шум пропеллера. Вот только прошлое путешествие прошло без эксцессов, а эта поезда разделила жизни многих на до и после.

Творила красоту и пыталась сделать мир добрее

Ольга – имидж стилист. Как уверяла она сама, путь в мир красоты начался еще в детстве. На личной страничке в Инстаграм девушка шутит о любви к моде с пеленок. Собрать малышку в садик для родителей было делом не из легких, ведь капризной моднице уже тогда нужно было подавать наряды на выбор.

Очаровательная блондинка знает толк в стиле и утонченности. Фото: личная страничка героини публикации.

Со временем любовь к красивым вещам лишь укоренилась и Ольга стала подбирать образы уже не только для себя, но и для других. Во время декретного отпуска молодая мама познакомилась с местным модельером и талантливые девушки решили нести красоту в массу, создав на Камчатке общий бренд одежды.

Вместе с подругой девушка трудилась над созданием бренда одежды. Фото: личная страничка героини публикации.

Помимо чувства стиля Оля отличались открытостью и добротой. Старалась помогать делом и словом, когда к ней обращались или сама приходила на выручку к тем, кто оказался в беде. На днях девушка спасла бездомного истощенного щенка. После попыток определить четверного малыша на передержку, Ольга посоветовалась с мужем и привезла нового лохматого охранника на работу.

Такое милое послание подписчикам оставила Оля после спасения собаки. Фото: личная страничка героини публикации.

Шансы на спасание

Дома Олю с нетерпением ждет вся семья, а она у нее большая и дружная. Есть муж, сынок, сестры, племянники, бабушка с дедушкой. Лишь месяц назад близкие собирались веселой компанией, чтобы отпраздновать день рождения Дани – сынишки Ольги. Праздник прошел на катере, судя по видео, отметили душевно. Родственники вместе часто бывали на рыбалке или путешествовали по полуострову, словом, к активному отдыху и турпоходам родным не привыкать. Вот и на эту экскурсию по Камчатке стилист отправилась с позитивом, ничего не предвещало беды.

12 августа Оля вместе с другими пассажира вылетела из села Николаевка. Ми-8 должен был приземлиться недалеко от Курильского озера на территории Южно-Курильского заказника, после чего туристы должны были отправиться пешком на вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники. Но что-то пошло не так. При заходе на посадку воздушное судно спикировало в озеро.

В первые часы после трагедии стало известно о восьми выживших, Оля, к сожалению, в этот список не попала. Первыми на месте пришествия оказались инспекторы Южно-Камчатского заказника, благодаря грамотным действиям которых удалось быстро достать людей из воды. Спасенных оперативно доставили в краевую больницу Петропавловска-Камчатского. Кто-то родился даже не в рубашке, а в бронежилете, отделавшись легкими травмами, другим же повезло меньше и за их дальнейшее благополучное будущее сейчас борются врачи.

Температура воды в Курильском озере едва достигает +6 градусов. Место крушения находится практически в 800 метрах от берега. Шансы на выживание – мягко говоря, невелики. Продержаться долгое время на плаву при такой температуре – задача практически нереальная даже для подготовленного человека. Специалисты называют удачей, что удалось спастись 8 участникам полета, это ровно половина от общего числа. Поисковая операция прекратилась с наступлением темноты, спасатели продолжат работу с рассветом. А пока близким туристов действительно остается надеяться на чудо.

Истории пассажиров можно почитать на нашем сайте, подробная информация о трагедии собрана в теме «Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года».

Выяснит следствие

В качестве основных версий крушения следователи сейчас рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность судна. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в причинах трагедии еще предстоит детально разобраться. Известно, что вертолет принадлежит компании «Витязь-Аэро», соучредителем которой стал Депутат Законодательного собрания Камчатского края. Его имя недавно прогремело на всю страну. Дело в том, что Игорь Редькин застрелил мужчину в поселке Озерновский, якобы приняв его за медведя. Сейчас народный избранник, который уже снял свою кандидатуру с выборов и приостановил членство в партии, находится под домашним арестом.

Что касается воздушного судна, оно введено в эксплуатацию в 1984 году. Представители компании заверили, что капитальный ремонт Ми-8 прошел в 2020 году.

Вертолет спикировал в озеро, погрузившись на глубину более 100 метров. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

ПО ТЕМЕ

Вертолет находится на глубине 137 метров: выяснились детали крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года

Специалисты уже произвели замеры и обозначили район поисков (подробнее...)

«Выжившим повезло необычайно» - лучший вертолетчик-спасатель России об авиакатастрофе на Камчатке

Ми-8 с пассажирами на борту упал в озеро, спаслась ровно половина (подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Михаил любил экстрим, но его жена это увлечение не разделяла»: Мать с сыном из Петербурга не могут найти после крушения вертолета на Камчатке

Официально погибшими их не объявляли, но спасатели говорят, что шансов на чудо уже почти не осталось (подробнее...)