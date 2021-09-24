Приморцы провоцировали на нападение вышедшего к дороге любопытного тигра

Фото: Василий Вахрин

Выглядывающего из-под леерного ограждения тигра в районе поселка Бамбурово Хасанского района встретили жители Приморья. Люди остановили машину прямо возле зверя, открыли окно и начали записывать довольно эмоциональное видео, которое позже попало в социальные сети. «Это тигр, офигеть, я бы не стала так стоять, он может просто нас сожрать», – говорит девушка, вскоре после этого пара покинула место встречи с хозяином тайги.

В комментариях под публикацией приморцы начали выяснять, нормальное ли это поведение для тигра. Кто-то предположил – раз хищник вышел к дороге, значит, что-то не так. Однако корреспонденту «КП – Владивосток» в центре «Амурский тигр» сказали, что это вполне нормальное поведение для животного, которое, скорее всего, шло своей тропой, но ему на пути попалась дорога.

– Это абсолютно нормальное поведение. Более того, своей остановкой люди провоцировали его, но он просто продолжил наблюдать, – отметил представитель центра.

Специалисты уточнили, что тигр может оказаться на дороге во время перехода или из-за любопытства. Для автомобилистов он опасности не представляет, если не останавливаться и не выходить из машины. Мотоциклистам не следует приближаться к зверю на опасное расстояние. Необходимо быстро решать на месте: продолжать на скорости путь или развернуться. Велосипедисту необходимо без суеты, не поворачиваясь к тигру спиной, громко разговаривая с ним, покинуть место встречи.

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