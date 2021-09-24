Экипаж перестал выходить на связь через 40 минут. Стали известны подробности крушения вертолета Ка-27 на Камчатке

Потеря связи с бортом случилась через 40 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный следственный отдел Следственного комитета России по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы с вертолетом Ка-27. Следователи проверяют версию о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Напомним, воздушное судно совершило жесткую посадку на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка. По уточненной информации, на борту находились пять человек.

Как удалось выяснить журналисту «КП-Владивосток», 23 сентября около 22:00 по камчатскому времени вертолет вылетел из войсковой части, расположенной в Елизово, в соответствии с планом боевой подготовки. Примерно через 40 минут связь с бортом прервалась.

Место крушения воздушного судна удалось обнаружить 24 сентября в 05:45. Как уже сообщала редакция, местность труднодоступная, самолет разбился на одном из склонов горы.

– В настоящее время с использованием альпинистского снаряжения прокладывается путь к месту происшествия. Осмотр проведут следователи-криминалисты военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, – поделился официальный представитель ведомства.

В социальных сетях появились первые кадры с места крушения Ка-27. Надежды найти выживших при столкновении воздушного судна с сопкой – крайне мала.

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