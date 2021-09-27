Останки пятерых членов экипажа вертолета Ка-27 обнаружили на Камчатке

Фото: Михаил ПАТЛИС

На Камчатке пять членов экипажа погибли при крушении принадлежащего пограничному управлению ФСБ вертолета Ка-27.

– Погибли все пять человек, находившихся на борту. Их останки обнаружены, - сказал собеседник Интерфакса.

Напомним, на Камчатке на прошлой неделе с радаров пропал вертолет Ка-27. Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение в районе горы Острой. Борт принадлежит авиационному отряду пограничного управления ФСБ по Восточному Арктическому району. 23 сентября около 22:00 по камчатскому времени воздушное судно вылетело из войсковой части 2151, расположенной в Елизово, в соответствии с планом боевой подготовки. На борту находились пять человек.

Военный следственный отдел Следственного комитета России по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы с вертолетом Ка-27. Следователи проверяют версию о нарушении правил полетов или подготовки к ним – статья 351 УК РФ.

Также отметим, эта неделя началась с очередного происшествия. На Камчатке при посадке честный вертолет завалился на бок. К месту происшествия выехали спасатели.

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