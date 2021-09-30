«Это было роковой ошибкой»: заблудившиеся на Фалазе пенсионерки рассказали о своих злоключениях

Женщины бродили по тайге три дня без еды. Фото: предоставлено «КП-Владивосток»

Новость о трех пропавших пенсионерках, потерявшихся на популярной у туристов горе Фалаза (она же Литовка), в последнюю неделю облетела все местные паблики. Родные потерявшихся туристок сразу забили тревогу, на поиски поднялись все окрестные деревни и на четвертые сутки пенсионерок нашли. Одна из них, жительница Анисимовки Людмила Борисовна рассказала «КП-Владивосток» о своих злоключениях в осенней тайге.

НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ

Людмила Борисовна живет в Анисимовке (ближайший населенный пункт к Фалазе) долгие годы. Когда-то приехала сюда с Украины, купила участок, построила дома, соорудила альпийские горки. Говорит, что для нее важно жить рядом с лесом, дышать чистым воздухом, любоваться природой. В свои 67 лет ведет активный образ жизни, путешествует не только по Приморью, но и регулярно ездит на Алтай, поднимается в горы. На той же Фалазе была неоднократно и даже подумать не могла, что может там заблудиться.

– И в этот раз ничего не предвещало. С подругами из Владивостока Татьяной и Светланой решили прогуляться на вершину и обратно, поэтому пошли налегке. Стоял отличный солнечный день, поднимались с удовольствием, людей на тропе было очень много. Идешь, и так легко на душе, вокруг красота, погода отличная. Не спеша поднялись на вершину, сфотографировались и пошли обратно. Спускаться решили по другой тропе, «серпантину». И вот это было той самой роковой ошибкой, - рассказывает Людмила Борисовна.

В какой момент они с подругами свернули не туда, Людмила Борисовна не помнит – группу вела другая участница похода. Но спустя некоторое время туристки поняли, что сошли с тропы. Они попытались вернуться на маршрут, но вместо этого попали совершенно в незнакомое место.

– Оказались у каменной осыпи, начали по ней спускаться. Когда начало смеркаться решили, что дальше идти опасно и придется ночевать в лесу, под открытым небом. Палатку мы естественно с собой не брали, не собирались же ночевать, поэтому нашли на курумнике участок с микробиотой (древесное растение, похоже на можжевельник) и легли на него. Рядом развели костер и в течение ночи по очереди за ним следили. Какого-то особого беспокойства не было, ну, подумаешь, заблудились, бывает, утром найдем дорогу к дому. Связь ловила, я позвонила дочке, сказала, что мы заблудились и будем ночевать в лесу, попросила не волноваться. Ночью увидели вдалеке свет, как будто какой-то населенный пункт, и решили, что наутро пойдем в этом направлении, - продолжила собеседница.

Снимок счастливых туристок на Фалазе в первый день. Фото: предоставлено «КП-Владивосток»

КУРС НА ЮГО-ВОСТОК

Утром женщины продолжили путь и спустя некоторое время вышли к охотничьему зимовью. Там никого не было, но зато хорошо ловила связь. Людмила Борисовна позвонила в службу «112», где ее почему-то перевели на Партизанский отдел полиции.

– Я им говорю, мы заблудились на Фалазе, три женщины, находимся у зимовья, описала местность, что нам делать. Они мне говорят: «Все время идите на юго-восток и выйдете к населенному пункту». Я только сейчас понимаю, что нужно было оставаться в этом зимовье, ждать помощи и никуда не ходить. А нам, трем бабушкам, которые потерялись и ночь провели в тайге, говорят «Идите на юго-восток»…Ну как так можно?, - возмущается пенсионерка.

И они пошли.

Вскоре пожилые дамы вышли к реке и решили идти вдоль нее в надежде, что она выведет к населенному пункту. Было непросто, признается Людмила Борисовна, – тропы нет, берег зарос кустарником, много бурелома. Плюс накопившаяся от трудного пути усталость.

– Шли очень медленно, буквально продирались сквозь густые заросли. Татьяна повредила ногу, пошла кровь, слава богу, у меня откуда-то оказался бинт, замотали рану. Я при переходе реки упала в воду, промокла насквозь. И опять предательски быстро приближался вечер… Нашли небольшой островок, на котором было накидано много топляков, под одним из них и устроились на ночевку, залезли под корневище. Развели костер, грелись, я сушила одежду. Потом пошел дождь, но наше укрытие нас спасало. В тот вечер в последний раз поели – последние две корочки хлеба и по конфетке. Даже чай умудрились вскипятить в моей железной кружке, заварили найденные по пути травы. Так хорошо стало в тот момент, легко, спокойствие такое. Я помолилась, попросила Господа, чтобы все закончилось хорошо. Так и провели вторую ночь, - вспоминает путница.

Долгожданная встреча с близкими. Фото: предоставлено «КП-Владивосток»

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРИК ПЕТУХА

На третий день путешественницы продолжили идти вдоль реки. В какой-то момент они решили подняться на ближайшую сопку, чтобы поймать связь и запросить помощь. По пути наткнулись на заброшенную просеку под опорой ЛЭП, дальше их маршрут пролегал под ней. Вскоре увидели старую лесовозную дорогу и свернули на нее, в надежде, что она выведет их к людям. Но в итоге они оказались на краю обрыва, пришлось поворачивать назад. По дороге наткнулись на заброшенный лесосклад, на котором стоял полусгоревший вагончик-вахтовка. Поскольку снова близилась ночь, решили заночевать в нем.

– После пожара от вагончика мало что осталось, только остов металлический. Мы насобирали вокруг тонкие бревна, сделали подобие настила, накидали на него травы и так и устроились. Ночью было очень холодно, почти не спали. Спички у нас закончились, костер не развести, в вагончике не прилечь. Всю ночь сидели на четвереньках и согревались собственным дыханием. Очень сложная выдалась ночь, наутро очень болели ноги, дрожь долго не проходила, несмотря на солнце. Решили идти дальше по дороге в обратном направлении, снова уперлись в речку. Прошли немного вдоль нее и увидели продолжение дороги со следами шин. Долго шли по ней и вдруг услышали крик петуха. Никогда так не радовалась этому, как в этот момент. Мы поняли, что где-то рядом деревня, что скоро выйдем к людям. Как-то и силы сразу появились и настроение улучшилось. Решили немного отдохнуть, присели на обочину, прямо на камни и… уснули, все одновременно, солнышко так хорошо пригревало. Проснулись от звука приближающегося мотоцикла. Парень подъехал и говорит: «Мы вас ищем, оставайтесь здесь, скоро за вами приедем». А через некоторое время смотрю, едет мой зять на нашей машине, заросший весь, улыбается, довольный. Забрал нас и повез в Васильевку. Все закончилось, - поделилась туристка.

Пенсионерок-путешественниц сразу накормили. Фото: предоставлено «КП-Владивосток»

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Людмила Борисовна добавляет, что гордится своими детьми за их неравнодушие и очень благодарна людям, которые принимали участие в поисках, помогали. Немного обижена на экстренные службы: надо было не отправлять пожилых женщин дальше, а посоветовать остаться в приметном месте.

С походной жизнью любительница активного отдыха заканчивать не собирается – уже в скором времени хочет побывать на предгорье Гималаев, сейчас мониторит путевку.

– Да, последний поход выдался сложным, но так уж получилось, так сложились обстоятельства, воля случая. Не бросать же из-за этого то, что всю жизнь люблю! - заключила пенсионерка.

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