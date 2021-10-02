Дима Билан выступил прямо на столе среди гостей гала-ужина во Владивостоке

К счастью, в этот раз мероприятие Компана обошлось без скандала Фото: Иван МАКЕЕВ

Благотворительный гала-ужин 2021 прошел в старом аэропорту Кневичи. Хедлайнером выступил певец Дима Билан, который отметился эпатажным выходом. Победитель Евровидения выступил на столе среди гостей мероприятия – зрители были в восторге. Видео с «полузакрытого» мероприятия все-таки попало в Сеть.

Ужин прошел в стиле «Титаника» - гостям подавали блюда первого класса, те же, что были у пассажиров одноименного затонувшего лайнера. Это отметил Билан в своей речи перед выступлением.

Модели на Благотворительном ужине. Фото: @natalibosch

В высоком приеме поучаствовали более 250 гостей в смокингах и платьях в пол. Спонсоров, меценатов и партнеров у мероприятия – тоже немало. Среди них популярные в городе сети фитнес-клубов, супермаркеты, рестораны, кинотеатры. В программе -торжественное награждение премией «GERONIMO», презентация одного из самых стильных полноформатных изданий страны — «Ежегодного отчёта P.R.R. – 2020 Перезагрузка. ТОМ1.»

Организатором выступил Павел Компан, шоу-мэйкер Владивостока. Недавно он снова взбудоражил общественность закрытым мероприятием. «#ЯМЫлюди», прошедшее 9 апреля в баре "Кооператив" во Владивостоке, все-таки стало достоянием Сети. Долгое время обсуждались обнаженные люди на барных стойках, сырое мясо и мужские поцелуи. В скандале внезапно засветилась даже экс-депутат.

ПО ТЕМЕ:

Владивостокцев шокировали выставкой с участием обнаженных людей

Нагие парень и девушка, вымазанные красной краской, оказались частью перфоманса против насилия (18+) (подробнее..)

Экс-депутат Приморья Татьяна Хрущева «стала лицом» скандала с вечеринкой Компана

Супруга уже экс-единоросса разделила гнев и нападки моралистов вместе с организаторами мероприятия (18+) (подробнее..)

Устроитель главных светских вечеринок в Приморье Павел Компан сообщил о смерти своей мамы от коронавируса

Ранее он рассказывал, что она заразилась в больнице (подробнее..)