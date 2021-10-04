Проклятие кресла: все мэры Владивостока, попавшие под уголовное преследование

Олега Гуменюка не миновало проклятие мэрского кресла Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

Возбуждение уголовного дела в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка снова поднимает вопрос о «проклятии» поста градоначальника приморской столицы. Тенденция налицо: за единственным исключением, каждого из посидевших в кресле владивостокского мэра со временем ждет одинаковый исход – уголовные дела и аресты. Рассказываем уголовную историю предшественников Олега Гуменюка в проклятом мэрском кресле.

Виктор Черепков

Все началось с него, уже почившего «народного мэра» и «совести России». Легендарного Виктора Ивановича к проблемам с правоохранителями привел острый конфликт с тогдашним губернатором Евгением Наздратенко. В апреле 1994 года градоначальнику было предъявлено обвинение в получении взятки (якобы мэр оказал услугу одному предпринимателю за золотые часы). Апогеем спецоперации «Вирус» стал известный принудительный вынос Виктора Ивановича из мэрии на руках омоновцев. Правда, из всей когорты владивостокских градоначальников только уголовное преследование Черепкова завершилось хэппи-эндом: дело вскоре закрыла Генпрокуратура, а сфабриковавшие его милицейские начальники оказались под следствием и позже получили реальные сроки.

Юрий Копылов

Сменившего Черепкова в кресле мэра в 1998 году Юрия Копылова проклятие настигло спустя два года после оставления поста градоначальника в 2004-м. В 2006 году в отношении Копылова было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий, а в 2007-м году суд назначил ему 4 года условно. Суд установил, что в период работы на посту мэра Копылов нарушил правила при заключении контрактов на строительство колумбария на Лесном кладбище Владивостока. В 2008 году Копылов вновь оказался на скамье подсудимых, на этот раз за злоупотребление полномочиями. Как установил суд, экс-мэр незаконно тратил бюджетные деньги на охрану себя и своей семьи. В итоге Копылов получил еще три года условно. Сейчас все судимости экс-градоначальника сняты.

Владимир Николаев

Владимир Николаев – единственный из градоначальников Владивостока, который пришел на этот пост уже с криминальным бэкграундом. По некоторым данным, задолго до старта политической карьеры он провел полтора года в СИЗО и даже был осужден за угрозу убийством, но освобожден по амнистии в зале суда. «Мэрское проклятие» настигло его в 2007 году – Николаева сняли с должности и обвинили все в той же трате бюджетных средств на личную охрану, а после в – махинациях с муниципальной землей и собственностью. Удивительным образом Николаеву удалось покинуть страну и обосноваться в Таиланде. Его объявляли в розыск по линии Интерпола, но спустя несколько лет все обвинения были сняты в связи с отсутствием состава преступления.

Игорь Пушкарев

Преемнику Николаева в мэрском кресле - Игорю Пушкареву - от правоохранителей досталось больше всех владивостокских мэров вместе взятых. В 2016 году Пушкарева с большим пафосом арестовали за превышение служебных полномочий и под камеры федеральных телеканалов этапировали в Москву, где заключили в знаменитую «Матросскую тишину». Экс-мэр стал фигурантом уголовных дел за злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп в виде взятки. По версии следствия, Пушкарев, подкупив главу муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, несколько лет обеспечивал своему семейному предприятию «Востокцемент» контракты на поставку цемента для ремонта городских дорог. Ущерб городской казне оценили в сумму более 160 миллионов рублей. В апреле 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил экс-мэра к 15 годам колонии строгого режима и полумиллиардному штрафу.

Виталий Веркиенко

Единственный владивостокский мэр, который пока избежал проблем с правоохранителями. Первый не всенародно избранный, а назначенный глава Владивостока занимал проклятое место всего лишь год, и запомнился горожанам своими яркими идеями и инициативами по переформатированию деятельности городской администрации (например, обязал всех городских чиновников поставить на рингтон песню о Владивостоке и пересесть с «крузаков» на «мазды»). Добровольно ушел в отставку сразу после назначения врио главы Приморья Олега Кожемяко. После отставки уехал с семьей в Японию, где благополучно проживает и поныне.

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