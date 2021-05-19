Биография Олега Гуменюка, экс-мэра Владивостока: победы в мотогонках, покорение Приамурья, рост доходов

Олег Гуменюк возглавлял Владивосток чуть более двух лет. Фото: Милана СОКОЛ

Глава города Владивостока Олег Гуменюк добровольно ушел в отставку после критики полпреда президента в ДФО Трутнева. Что известно о теперь уже экс-мэре приморской столицы? Он коренной приморец, служил во флоте, на госслужбе более 15 лет, в том числе, в должности зампредседателя правительства соседней Амурской области. Две главные сферы его жизни - политика и спорт - всегда были тесно связаны.

Биография

Родился Олег Гуменюк во Владивостоке 3 марта 1967 года. Высшее образование получил по специальности «Экономика и управление на предприятии» в Дальневосточном рыбохозяйственном технологическом институте.

С 1985 два года проходил срочную службу в ВМФ.

Официально узами брака не связан, но есть два уже взрослых сына - Филипп и Артур.

Карьера

Первое место работы - ДОСААФ (1989 год), позже работал и в коммерческих организациях, согласно биографии на сайте администрации города.

На госслужбу пришел в 2005 году, возглавив комитет по физической культуре и спорту администрации Владивостока. Причем старт был достаточно успешным: вскоре Гуменюка назначили заместителем главы администрации его родного города - начальником управления физкультуры и спорта.

Через пять лет работы в администрации Владивостока Олег Гуменюк пошел на повышение - уже в региональное правительство, правда, в Амурской области. Сфера деятельности была, как гласит официальная биография, та же, равно как и название должности - начальник управления физкультуры и спорта.

Еще через год, в 2011-м Олега Гуменюка назначили министром по физической культуре и спорту, а также заместителем председателя правительства того же Приамурья.

Вернулся во Владивосток "будущий бывший мэр" в 2016 году и возглавил здесь ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края».

С 22 декабря 2018 года - первый заместитель главы администрации Владивостока. Уже в марте 2019 года Олег Гуменюк официально стал мэром. 28 марта 2019 года он выиграл конкурс на замещение должности главы города.

Хобби и имущество

В свободное от работы время Олег Гуменюк любит "погнять" на мотоцикле, причем он в этом весьма успешен. Неоднократно участвовал и даже побеждал в региональных соревнованиях. Любят скорость и сыновья чиновника. Правда, мотогонкам более публичный, 24-летний Филипп предпочел картинг: он с детства участвует и выигрывает в чемпионатах, в том числе, международных.

В собственности у Олега Владимировича, согласно недавней декларации за 2020 год, только один брутальный байк Harley-Davidson XL883N, джип марки Toyota Land Cruiser Prado. Дополняет разнообразие транспортных средств тракторный полуприцеп.

Из недвижимости у мэра дом в 245,4 квадрата и земельный участок в 227 квадратов. Кроме того, два участка – 3609 и 384 квадратных метров - Гуменюк арендует.

В собственности есть три "гаража", площадь двух из них – 447,9 и 472,3 квадратных метров.

В коронавирусном 2020-м доходы Олега Гуменюка выросли на целый миллион относительно 2019-го: 3,5 миллиона рублей против 2,5 миллионов.

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