Экс-мэра Олега Гуменюка, подозреваемого во взятках, этапировали в один из ИВС во Владивостоке

Экс-мэру еще не вынесли меру пресечения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка этапировали в один из изоляторов временного содержания 4 октября. Гуменюк, напомним, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия с 2019 по 2021 годы экс-мэр получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь» за покровительство.

В феврале по подозрению в получении взятки был задержан заведующий крематорием на Морском кладбище и заведующий кладбищами МБУ «Некрополь» - Гуменюк тогда проходил свидетелем дела.

Отставку мэра приняла городская дума 27 мая 2021 года – после неофициального предложения освободить место от губернатора Олега Кожемяко и полпреда ДФО Юрия Трутнева.

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