У водителя снесшего мост во Владивостоке тягача нашли множество нарушений

Мост обрушился после проезда груженого тягача. Фото: www.instagram.com/dps_kontrol125rus

Водитель тягача "Митсубиши Фусо", вечером 4 октября снесший часть моста в районе улицы Спортивной во Владивостоке, нарушил множество правил и требований. Как выяснилось, его машина не имела техосмотра, страховки и необходимых разрешений на перевозку крупногабаритного груза. Водителя привлекли к ответственности.

В отношения него составили восемь административных материалов: за отсутствие документов на грузовик, полиса ОСАГО, исправного тахографа, техосмотра, разрешения на переоборудование тягача, установку подложных знаков или световых приборов с несоответствующим режимом, превышение допустимых габаритов или массы, несоблюдение требований дорожных знаков, а также за повреждение железнодорожного моста.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», вечером в понедельник груженый трал буквально снес часть железнодорожного виадука. Водитель, судя по всему, не убедился в габаритах перевозимого груза. Момент ЧП попал на видео.

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