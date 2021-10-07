Юрий Трутнев заявил, что ВЭФ останется во Владивостоке, а дополнительной площадкой станет Хабаровск

Улица Дальнего Востока, созданная в рамках организации ВЭФ. Фото: МИХАЙЛОВ Андрей

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев уточнил планы по переносу Восточного экономического форума из Владивостока. По его словам, дальневосточная столица останется местом проведения ВЭФ. Однако о Хабаровске полпред не забудет.

Михаил Дегтярев, только что избранный губернатор Хабаровского края, не так давно высказывал притязания на проведение ВЭФ именно в индустриальном центре Дальнего Востока. Такую возможность накануне подтвердил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Решением полпреда бывшая столица ДФО может стать одной из площадок ВЭФ – дополнительной:

- У нас же форум не состоит только из одного заседания… На трибуну выходят лидеры государств, почему одна из таких площадок не может базироваться на территории крупнейшего индустриального центра Дальнего Востока – Хабаровска. Надо подумать, как это организовать, - цитирует ТАСС слова полпреда.

Противостояние Владивостока и Хабаровска набирает обороты с приходом губернатора Дегтярева в должность. Политик известен резкими высказываниями в сторону города у моря, не раз Дегтярев сообщал о несправедливом положении Хабаровска и о том, что статус столицы Дальнего Востока перенесли незаслуженно.

Напомним, ВЭФ проходит только во Владивостоке с 2015 года, исключением стал только «ковидный» 2020 год.

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