На Чукотке угрожавшего школьникам расправой подростка задержали

Спецслужбы среагировали оперативно. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Страшную угрозу – расстрелять воспитанников школы №1 на улице Мира в Анадыре – увидели дети в мессенджере WhatsApp. Сообщение прислал бывший ученик образовательного учреждения 13 октября. Испуганные, но бдительные ребята рассказали об информации руководству школы, те связались с правоохранителями.

Известно, что сотрудники управлений МВД и ФСБ РФ по Чукотскому автономному округу среагировали оперативно и в тот же день установили и задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам. Выяснилось, что он раньше учился в обеих школах города. В разговоре со спецслужбами подросток признался, что сообщение с угрозами было хулиганством.

Вот только у несовершеннолетнего нашли пневматическое оружие. Предмет изъяли. Решается вопрос об избрании меры пресечения и возбуждения уголовного дела.

Напомним, что после того, как после трагических событий в мае в Казани и в сентябре в Перми, по всей России прокатилась волна угроз о нападении на школы. Во Владивостоке буквально 15 октября в одной из городских школ нашли очередную угрозу. о том, что некто хочет устроить очередной «Колумбайн». Ситуация вызвала бурную реакцию в обществе, также на информацию среагировали и силовики. И добавим, что за последние месяцы это далеко не первый подобный инцидент. Не так давно «Комсомолка» писала о парне с автоматом возле школы во Врангеле и ученике 48 школы Владивостока, шутившем о планах совершить теракт.

– Отрадно, что нам, совместными усилиями, удалось предотвратить трагедию. Вместе с тем, сейчас важно сделать правильные выводы. Постараться разобраться в причинах распространения агрессивного поведения среди молодежи. И конечно, провести мероприятия по усилению охраны образовательных учреждений города и повышению безопасности детей в учебных заведениях, – прокомментировал ситуацию мэр Анадыря Леонид Николаев.

Администрация городского округа просит родителей подростков быть более бдительными. Если есть изменения в поведении ребенка, то не стоит бояться обращаться к врачам и в правоохранительные органы.

Школа, в которую поступили угрозы. Фото: администрация Чукотского автономного округа

ПО ТЕМЕ

В учебном заведении Владивостока появились надписи: «Бойтесь меня, я взорву эту школу»

Анонимные сообщения в школьном туалете привлекли внимание ФСБ и полиции (подробнее)

Возле школы во Врангеле замечен парень с автоматом

На место стянуты сотрудники полиции, росгвардии и ФСБ (подробнее)

Смотрел, как убивал, и ни одной эмоции: на арест пермского студента-убийцу привезли в инвалидной коляске

А на вопросы заставили отвечать в микрофон (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03