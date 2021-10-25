«Урок вежливости» от учителя из Приморья обернулся буллингом

Методы воспитания вызвали вопросы у родителей школьника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Говорят, что школа – второй дом. Но радушным он оказывается далеко не для всех. Более того, некоторые дети не просто не любят учиться, а натуральным образом боятся посещать учебные заведения из-за издевательств одноклассников или недопонимания со стороны учителей. Буллинг – одна из острых проблем современного образования и решать ее нужно корректно, в идеале – сообща с родителями. Иначе есть вероятность, что ребенок попросту может замкнуться в себе. Как это произошло с 11-летним учеником из Ханкайского района. По словам мамы школьника, молодая учительница решила преподать воспитаннику весьма неординарный урок вежливости. Мальчик не только на себя примерил роль жертвы, но и быстро стал объектом для насмешек.

Историю, которая произошла в селе Камень-Рыболов, редакции «КП-Владивосток» сообщила мама пятиклассника. Дело в том, что Иван обзывал одноклассниц, оскорбленные девочки пожаловались классному педагогу. Педагог решила проучить сорванца. Как уверяет родственница, учительница попросила девочек написать все ругательства, которые употреблял Ваня, после чего выбрала одно из слов и сделала для антигероя бейдж. С надписью «свинья» мальчик должен был проходить два урока. Нужно ли говорить, что в этом возрасте подростки довольно жестоки, и прозвище, разумеется быстро прицепилось.

Узнав об инциденте, Валентина – мама пятиклассника обратилась к директору. Глава школы организовал две встречи. На первой – присутствовала школьная комиссия, которая наблюдала за поведением детей и классного руководителя во время урока.

После комиссии учительница обратилась к маме мальчика.

– Она подошла ко мне и начала говорить, что ей неприятно со мной общаться. Спросила, не проще ли нам сменить класс или школу. А почему мы должны это делать? – задается вопросом женщина.

На второй встрече Валентина написала жалобу и отдала ее директору. Как отмечает родительница, заявление внесли в личное дело учительницы и сделали ей выговор. Женщина уверяет, что до конфликта с Ваней у педагога было недопонимание и с другими детьми.

– У одной девочки она спросила: «Почему ты плохо учишься? Хочешь быть такой же поломойкой, как твоя мама в какой-то забегаловке?», – поделилась Валентина.

Мама уверена, что педагог так себя вести не должен. Она считает, что в ситуации с ее сыном можно было поступить иначе, а не унижать ребенка при всем классе. Семья переживает за состояние мальчика, ведь тот начал закрываться в себе.

– Все вместе с учительницей смеялись над Ваней. Это клеймо, которое она повесила на него просто так не исчезнет. Все мы учились в школе и знаем, как это приклеивается к человеку до конца школы, – подытожила Валентина.

Женщина не намерена спускать ситуацию на тормозах. Корреспондент «КП-Владивосток» несколько дней пытался получить комментарии от директора школы, однако на момент публикации это сделать так и не удалось. Сейчас редакция ждет обратной связи от министерства образования Приморья.

Напомним, недопонимание между преподавателями и учениками уже не в первый раз становится темой для обсуждения в Приморье. Совсем недавно «Комсомолка» рассказывала о конфузе, который произошел с учеником артемовской школы. Учитель неправильно расценил намерения ученика, в итоге ребенок не смог выйти в туалет и опозорился при всем классе. Также редакция сообщала о методах воспитания в одной из школ микрорайона Заводской. Попытка попить из кулера без кружки закончилась его мытьем одеждой провинившегося ребенка.

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