Прокуратура Владивостока занялась крупным пожаром на Некрасовском рынке

Пожар случился утром 26 октября Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Владивостокская прокуратура начала проверку из-за сильного возгорания на Некрасовском рынке. Огонь охватил здания утром, в 10:29 информация о пожаре поступила в МЧС. Сейчас на месте происшествия находится прокурор городского надзорного органа Иван Иванов. Добавим, что там же и мэр Константин Шестаков.

Ведомство выяснит причины крупного пожара и даст оценку соблюдению всех требований пожарной безопасности, и уже по итогам будут приняты те или иные меры.

По предварительным данным, пострадавших нет. Огнем охвачено 400 квадратных метров продуктового рынка, 70 человек эвакуировано.

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