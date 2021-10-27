Адвокаты о бездомных псах Владивостока: «В законе по этому вопросы - мощные дыры»

Вина лежит прежде всего на хозяевах, оставляющих собак на улице Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для столицы Приморья, как и для многих других городов России, безнадзорные собаки – головная боль. Фигурантами уголовного дела по статье «Халатность» могут стать даже должностные лица администрации Владивостока – за очередное нападение собак на жителей. Так, 10 октября в районе Нейбута псы налетели на второклассницу, которая возвращалась домой: у девочки травмы, испуг и стресс. Жители в социальных сетях писали, что боятся пускать детей в школу. Ответственным грозит дело по статье ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность). О законах, которыми должны регулироваться взаимоотношения собак и людей рассказали в эфире радио «Комсомольская правда Владивосток» Галина Антонец, адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов; Андрей Доленко, управляющий партнер компании InDAsolex, член Ассоциации юристов России.

- Действительно ли мэрия может стать фигурантом этого дела? Кто и каким образом в подобных случаях должен отвечать по закону?

Андрей Доленко

Здесь на самом деле сложилась такая ситуация, что администрация г. Владивостока, точнее ее сотрудники, в данном случае, возможно, и будут фигурантами этого дела. Если посмотреть практику других регионов России, а проблема с безнадзорными собаками есть по всей стране, и Владивосток, конечно, не исключение, то прокуратура в защиту интересов граждан инициирует иски к администрациям муниципалитетов о причинении морального, имущественного вреда, вреда здоровью… Получается так, что администрации муниципалитетов являются ответственными за содержание животных, но проблема какая здесь есть. Администрация Владивостока, на самом деле, не бездействует.

Еще с 2015 года администрация более 10 раз пыталась провести аукционы для того, чтобы найти компании, которые бы занимались отлов этих животных, стерилизацией и т.д., но только в этом году удалось это сделать. Появилась волонтерская организация «Друг Рич», но и она уже выполнила заказ на ту квоту, которая была выделена. Конечно, сумма была выделена небольшая, а это требует больших средств.

Сейчас уже нашли площадку, где будет располагаться муниципальный приют. Конечно, не за 1 месяц он построится, на это нужно время, но тем не менее мы уже на пути к более цивилизованному подходу к решению данной проблемы.

Галина Антонец

Здесь все не так просто. Большинство законов, которые это регулируют и касаются животных – они декларативные, то есть они говорят, что вот это нельзя и это нельзя, а вот, кто за все отвечает, регулируется всякими подзаконными актами. Законы не содержат конкретных инструментов, скриптов, мануалов.

Вот, к примеру, вы идете по городу, вам снег упал с крыши на голову, к кому подаете иск – к управляющей компании и к администрации города, которая не обеспечила уборку. Здесь то же самое по аналогии. То есть, собака покусала, у нас по закону «Об ответственном обращении с животными» и закону о муниципальном управлении должны городские власти обеспечить отлов, стерилизацию, усыпление агрессивных и больных животных. Соответственно, если они этого не сделали, то они виноваты. А они хотят это сделать. 17 раз проводились аукционы, и только в этом году нашлась волонтерская организация, которая взялась это делать. Что такое «халатность»? Это когда должны были принять надлежащие меры, но не исполнили. А я считаю, что город принял надлежащие меры.

- А обвинение какие доводы будет приводить?

Галина Антонец

Я не хочу выступать со стороны прокуратуры, но понимаю их логику. Они в январе вышли, проверили, сказали: «Вы не выполняете предписание». Скорее всего там был штраф, потом они вышли с иском в суд, за невыполнение решение суда тоже, скорее всего, был штраф. Это все деньги из бюджета, которые, по моему мнению, могли бы пойти на решение этой проблемы. Но! Сейчас проблема решается. Новый мэр, разработка приемника и так далее.

- Может быть, пора менять правовую базу в отношении безнадзорных животных? Насколько это возможно?

Галина Антонец

Правовую базу менять надо. Вот смотрите, допустим, собака напала на ребенка, порвала – это же проблема не только нашего Владивостока, как, например, на Камчатке стая собак загрызла насмерть ребенка – почему в данном случае никто не отвечает.

Если отец этого ребенка выйдет и перестреляет всю стаю, он пойдет по 245 ст. УК РФ, по которой может реально сесть на 5 лет. Вот разве это справедливость?! У нас получается животные в приоритете над людьми. Во многих цивилизованных странах безнадзорных животных, которых никто не забирает, усыпляют. Это, к сожалению, тоже негуманно.

Андрей Доленко

Надо понимать, что сейчас изменений все больше в части защиты, зоозащитники активно лоббируют это. Не нужно забывать при этом про человека. Но, с другой стороны, мое личное мнение, почему тема бродячих собак так остро в России стоит? У нас человек может взять собаку себе, поиграться с ней пару месяцев, а потом просто выкинуть на улицу. Если смотреть по опыту зарубежных стран, европейских – там такое вообще невозможно, потому что это огромные штрафы, и не только штрафы, но и вплоть до лишения свободы. Поэтому здесь на самом деле я бы подходил к вопросу изменений в законодательстве о том, что стоит брать какую-то фиксированную сумму, какой-то налог с людей, которые взяли домашнее животное. Эти же деньги могут идти на те же приюты. Поэтому я бы законодательство менял в этом направлении.

- Возможно, имеет смысл еще и выдавать какие-то разрешения тем, кто хочет завести домашнее животное?

Андрей Доленко

В Германии есть подобный опыт, у них нужна своего рода лицензия для того, чтобы взять животное домой. И они платят порядка, в зависимости от размера животного, 150 евро и выше.

- Как понять, кто должен нести ответственность, если напал пес, у которого есть хозяин?

Галина Антонец

Несет ответственность хозяин. У нас собака – это вещь, с точки зрения закона, и это вещь, в том числе, еще и повышенной опасности. Соответственно, не имеет значение, ее размер. И маленькая может так подпрыгнуть и вцепиться. Отвечает в таких случаях хозяин, полностью возмещает все убытки. Этот закон работает, практика очень большая. И здесь опять ответственность каждого. Если мы видим, что сосед, который злоупотребляет алкоголем и отличается не совсем адекватным поведением, завел питбуля или ротвейлера, то, выражаясь простым языком, что мы должны сделать? Настучать. Грамотными словами – сообщить участковому. Участковый должен среагировать, и соответственно эта собака должна быть изъята, а человек пройти необходимые процедуры, чтобы получить разрешение на содержание опасной собаки.

Андрей Доленко

Часто можем видеть, когда владельцы крупных собак относятся к выгулу собак халатно, и собаки могут бегать без поводка. Здесь как раз ответственность хозяина. У нас так получается. Что бродячие собаки покусали, обсуждает весь город, а то, что 99% хозяев собак никак не выполняют то, что они должны делать, на это все закрывают глаза.

- Насколько быстро можно изменить эту ситуацию и создать законодательную базу, объясняющую, что с животными надо вести себя на равных?

Андрей Доленко

Я думаю, что быстро сделать это не получится. Если смотреть опять же опыт европейских стран, то они на протяжении долгого времени шли к этому. К тому же, как соблюсти баланс между зоозащитниками и людьми, которым не нравятся бродячие животные – большой вопрос.

Галина Антонец

Я считаю, что есть реальный способ быстро заставить всех выполнять закон, который есть – это не самоцензуру ввести, а внешнюю цензуру в виде огромных штрафов и жесткого контроля исполнения. Контролировать будет полиция, которая опять же останется крайней. Появятся ролики о том, как они закрыли бабушку с собачкой, а то, что эта собачка обгадила всю клумбу, останется за кадром. Все-таки, это жесткие большие штрафы и контроль за их выполнением. Можно принять любой закон, абсолютно любой! Но, если человек его не исполняет и нет контроля сверху, той палки, которая долбит, чтоб исполнялся закон, если человек понимает, что можно и не исполнить, пока это будет – ничего не изменится.

- Очень часто безнадзорными животными становятся вполне себе надзорные. Предусмотрено ли наказание для владельца, который наигрался с питомцем и решил выбросить его на улицу? В отношении этих людей тоже штрафы должны быть?

Галина Антонец

Да! Я думаю, штрафы должны быть. Сейчас эти люди никакой ответственности не несут. Поигрался – выбросил, оставил без надзора, бросил на даче и тому подобное. Если не причиняется конкретный доказанный вред животному, который может повлечь увечья или его гибель, то это вообще никак не квалифицируется. У нас нет никакой правовой квалификации этого действия. Если вот, допустим, в лесу привязал собаку и оставил умирать, вот здесь да – 245 можно еще «натянуть». А, если просто на улицу выбросил или на даче оставил, и собачка или кошечка остались сами себе предоставлены, то здесь вообще законом никак не регулируется. Здесь такая дырка мощная в законе.

- Была ли в российских судах практика, когда за такое отношение к животному кто-то понес ответственность?

Андрей Доленко

Если собаку просто вкинули, не причинив ей ущерб, такой практики, конечно, нет. Но сейчас все больше и больше появляется громких дел, связанных с жестоким обращением с животными. Некоторые такие деятели выкладывают видео даже в социальные сети, как они издеваются над животным, выкидывают, причиняют боль и страдания. И вот здесь за 9 месяцев этого года дел, которые возбуждены по статье «Жестокое обращение» гораздо больше, чем за предыдущие 3 года. Поэтому сейчас можно говорить о том, что есть определенные изменения и все больше и больше людей, наказанных за жестокое обращение с животными.

Галина Антонец

Причем наказывают не просто штрафами, как раньше, а наказывают реальными сроками.

Об этой теме можно говорить долго, но главное из нее сделать правильный вывод: мы должны сами гуманно относиться сначала к себе, а потом уже и к окружающему пространству.

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