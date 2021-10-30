«Земля ракололась» — что известно о рухнувшем на дороге в Находку полотне

С обрушением водители столкнулись ранним утром - на месте уже были сотрудники ГИБДД. Фото: dps_nhk

Движение по дороге в Находку из Артема невозможно. Причина - злосчастный отрезок трассы на 101 километре. На участке образовались протяженные дыры, дорожное покрытие посыпалось. «Земля ракололась, похоже на портал в ад», - так ситуацию комментируют приморцы в социальных сетях. На месте c раннего утра работают сотрудники АО «Примавтодор» над оперативным ремонтом - движение восстановили, но «мертвая пробка» никуда не ушла. Прокуратура Фокино и министерство транспорта Приморья прокомментировали факт обрушения. Хроника событий - в материале КП.

Рухнул грунт. На дороге кратер

Дорожное полотно повредилось глубокой ночью на 30 октября. Доподлинно неизвестно, что именно стало причиной ЧС. Полезли слухи: видео и фото с места облетели социальные сети края, поэтому «сломанный телефон» передавал, что разрушен мост. Это один из объектов, недавно сданных в ЗАТО Фокино - его достроили лишь в конце сентября.

- Все, в Находку теперь не добраться — разве что через Новую Москву ехать, - писали жители в соцсетях. Кто-то сравнил яму в полотне с кратером от метеорита.

Оказалось, что провал грунта находится перед базой отдыха «Песочницей». Очевидцы сообщили, что один из автомобилей из-за обрушения сильно поврежден - он воткнулся прямо в раскол. Движение временно полностью перекрыли.

Отреагировали власти

На место прибыл глава прокуратуры Фокино Тимофей Бекжанов. В пресс-службе подтвердили, что работы по реконструкции уже кипят. Орган заверил, что оценит действия уполномоченных по содержанию дорог. Прокуратура проверит качество проведенной работы, проследит за ходом ремонта.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья, полотно провалилось на 50 метров со стороны болот.

- На 101 км автотрассы Находка – Артем в районе пос. Руднево произошел провал дорожного полотна длиной до 50 метров со стороны болотистой местности. Дорожные службы провели оперативные работы, в настоящее время движение автотранспорта на данном участке восстановлено. Пострадавших нет, - комментирует пресс-служба правительства края.

Что дальше?

В минтранспорта заверили, что после экстренной меры (отсыпки грунта) на место прибудут проектировщики. Специалисты определят дальнейший перечень работ. Полотно моста на 99 километре не пострадало, несмотря на слухи горожан. Ремонт проинспектирует прокуратура. При наличии оснований (например, если подтвердят халатное отношение к проектировке или подрядным работам) будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Жители тоже не унывают: комментарии в соцсетях, где публикуют видео обрушения, пестрят юмором. Кто-то пишет, что по участку ударил президент США Байден, а кто-то, что виной всему волна коронавируса.

ХРОНИКА:

В преисподнюю: на трассе в Находку обрушилась трасса, движение перекрывали

Перед пляжем «Песочница» на трассе Артем-Находка обрушилось дорожное полотно (подробнее..)

Прокуратура Фокино проверяет обрушение дорожного полота на трассе в Находку

Дорога превратилась в большой кратер минувшей ночью (подробнее..)

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