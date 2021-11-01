Выбери лучшего! Началось голосование за звание «Народного участкового» России

Александр Саватенко. Руслан Джафаров. Виктор Жмудь. Фото: пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю / Камчатскому краю / Чукотской автономной области.

С 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» проходит финал XI Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021». Проголосовать за лучшего полицейского может любой желающий, для этого нужно быть зарегистрированным в социальных сетях, выбрать понравившегося кандидата и нажать на сердечко.

Победителей определят с помощью индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода – состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

ВАЖНО!

Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу, рейтинг обновляется два раза в день - в 12:00 и 17:00 по московскому времени. При этом стоит отметить, что накрутки будут отсеиваться в автоматическом режиме.

КАНДИДАТЫ

Прежде чем сделать свой выбор, «КП – Владивосток» предлагает познакомиться с тремя кандидатами:

Капитан полиции Александр Саватенко представляет Приморье. Он пришел в полицию случайно, а вскоре понял, что нашел свое призвание. Сейчас Александр доволен своей работой, воспитывает двоих детей, а этой зимой хочет поставить пятилетнего сынишку на сноуборд.

Капитан полиции Руслан Джафаров представляет Камчатку. Он сделал свой выбор осознанно, пошел по стопам отца. Его брат, кстати, поступил также. Руслана полностью устраивает его работа, а дома его поддерживает семья. Своих сыновей он с детства приучает к спорту. И, возможно, мальчики продолжат семейную традицию и тоже пойдут на службу в полицию.

Старший лейтенант полиции Виктор Жмудь представляет Чукотку. Он считает профессию полицейского престижной, поэтому его выбор профессионального пути не удивляет. Начинал службу в Воронежской области, а потом перебрался на север. Людям только кажется, что там просто жить и работать, однако Виктор показывает реальные условия этого сурового края, раскинутого за полярным кругом.

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