В Приморье выбирают победителей второго розыгрыша ценных призов среди вакцинировавшихся

В розыгрыше принимают участие только вакцинированные жители края. Фото: Милана СОКОЛ

В День народного единства в Приморье определяют победителей второго розыгрыша ценных призов, который проходил среди вакцинировавшихся от коронавируса. Попытать свою удачу в этот раз смогут 46 378 жителей края, которые прошли иммунизацию. Итоги акции подводят в прямом эфире «Общественного телевидения Приморья».

Если во время первого этапа конкурса можно было получить квартиру за прививку, то сейчас призы скромнее, зато разыгрывается сразу четыре сертификата на приобретение авто. Кому именно повезет – в ближайшее время определит генератор случайных чисел.

Как отметили в департаменте информационной политики Приморского края, призовой фонд формируется за счет спонсорских средств. Помимо сертификатов на покупку машин среди тех, кто заблаговременно позаботился о вакцинации разыгрываются и другие ценные призы. Речь идет о 10 сертификатах на ужин в популярных ресторанах, 15 пригласительных на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия – Моя история», четырех сертификатов на приобретение iPad, а также подарочных картах на покупки в супермаркетах Приморья.

– Далее все победители пройдут процедуру проверки профильными органами власти на соответствие условиям розыгрыша. Это займет до двух рабочих дней. После чего с ними свяжутся по телефону. В случае если финалист не соответствует одному из условий розыгрыша, сертификат получит приморец, чей номер следует далее по списку, – отметила пресс-служба краевого правительства.

Напомним, на сегодняшний день в Приморском крае привито 553 288 местных жителей. Четвертая волна новой коронавирусной инфекции продолжает бушевать. Только за последние 24 часа скончались еще пять пациентов. Всего же с начала пандемии от COVID-19 умерли 1276 местных жителей.

Заметный спрос на вакцинацию вырос, после 30 октября. Именно в этот день в крае ввели QR-коды для посещения ресторанов, кафе и развлекательных заведений. Более того, с 15 ноября работодатели могут отстранить сотрудников без прививок от COVID-19. В пунктах вакцинации наблюдаются большие очереди, а получить иммунизацию с помощью «Спутник Лайт» теперь можно только при повторной прививке и по предварительной записи. Из-за наплыва желающих вакцину довольно сложно найти.

ОБНОВЛЕНИЕ

Появились предварительные списки победителей. Окончательно финалистов объявят после проверки 9 ноября.

Обладателями главных призов – сертификатов а покупку авто стали участники с номерами 786, 40433, 7850 и 19830, проживающие во Владивостоке, Артеме и поселке Славянка Хасанского района.

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