В Приморье прошла акция протеста против антиковидных мер

Жители записали массовое видеобращение. Фото: принтскрин, @newsbox24.tv_

Приморье потрясли антиковидные меры, введенные 30 октября. QR-режим, который теперь запрещает невакцинированным посещать общественные места, некоторые жители называют «электронным концлагерем». В социальных сетях разгорается новая волна ковид-диссидентства – например, среди приморцев распространяют петицию против принудительной вакцинации. Жители Уссурийска выбрали очный формат: с митингом горожане выступили на улицах города накануне, 4 ноября.

Видео с акции протеста попали в социальные сети. На кадрах участники приводят самые разные доводы, из-за чего сложно вынести единый тезис у собравшихся. Кто-то пришел, потому что считает, что нарушаются конституционные права, а кто-то в качестве аргументов использует недоверие к вакцине.

Против QR-кодов выступают и в социальных сетях. Как стало известно «КП-Владивосток» от читателей, в мессенджерах приморцы распространяют текст петиции с просьбой подписаться. В документе заявляют, что внедрение «пропуска» в общественные места дискриминирует граждан, так делит на касты привитых и непривитых. Авторы также указывают, что у вакцины завершатся испытания лишь к концу 2022 года. Приводят и другие доводы. Стоит отметить, третья фаза клинических испытаний препарата «Спутник V» завершилась еще в сентябре 2021 года.

Текст петиции, гуляющей по мессенджерам в Приморье

Напомним, QR-режим был предложен Татьяной Детковской, главным санитарным врачом Приморья. Это было сделано с учетом эпидемиологической обстановки – край уже превысил отметку в 300 заболевших ежедневно. Число только растет. Интерес к вакцине антиковидные меры «подогрели» - теперь в Приморье ежедневно прививаются от семи тысяч человек.

Тем не менее в крае увеличивают коечный фонд из-за роста числа заболевших. Медики сообщают, что в Приморье не сформирован коллективный иммунитет, и удара коронавируса в ноябре-декабре не избежать. В минздраве края не раз уточняли, что среди привитых нет пациентов с тяжелой формой коронавируса, поэтому медики призывают не отказываться от вакцинации.

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