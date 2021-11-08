«Сдуло кафе, упал столб и провода»: объездная трасса во Владивостоке частично перекрыта из-за ЧП

ЧП в районе Патрокла. Фото: принтскрин видео.

Стихия продолжает наносить удар по Приморью. Не зря в крае было объявлено штормовое предупреждение. Хоть все службы переведены в режим повышенной готовности, предугадать, где из-за сильного ветра случится очередное ЧП невозможно. Так, в Первомайском районе Владивостока на дорогу обрушилась часть постройки – хлипкую кафешку буквально разметало по полосам. Естественно, что проезд от Патрокла до Фадеева оказался заблокирован.

Очевидцы поделились с редакцией подробностями.

– Кафе снесло, все полосы завалены. Валяется крыша, какие-то доски. Еще на дороге фонарный столб и провода, явно повреждена линия электропередач. С Русского острова собралась огромная пробка, – рассказали «КП-Владивостоке» автомобилисты, застрявшие в заторе из-за происшествия.

Напомним, чуть ранее сорвало крышу магазина на проспекте Красного Знамени, 129а. Под завалами оказались два авто, дорога тоже перекрыта. По состоянию на 19:30 в краевом центре в результате разгула стихии оказались также пострадала крыша дома в Трудовом переулке, 1а и столб энергоснабжения на Басаргина. Помимо этого специалисты фиксируют отключения электроснабжения в разных районах Владивостока. Бригады энергетиков уже заняты восстановительными работами.

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