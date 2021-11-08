Дорога перекрыта: во Владивостоке сорвало крышу с магазина

Часть конструкции попала на авто. Фото: dpsrontrol_125rus.

В Ленинском районе Владивостока из-за сильного ветра сорвало часть крыши с магазина. В итоге оказался перекрыт проезд в районе проспекта Красного Знамени, 129а.

Конструкция задела машины. Фото: предоставлено "КП-Владивосток".

– Если ехать с Шилкинской на Котельникова через гостинки сорвало крышу у магазина. Проезда нет ни в одном направлении Повреждено две машины, – поделились с корреспондентом «КП-Владивосток» очевидцы.

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Известно, что конструкция повредила Honda Fit и Suzuki Escudo.

Напомним, из-за непогоды в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Разгул стихии ожидается 8 и 9 ноября. На побережье и во Владивостоке порывы ветра достигнут до 25 – 30 метров в секунду, а у мысов побережья и вовсе до 35 – 37. Ранее в центре приморской столицы из-за сильного ветра оторвало кусок здания. Также «Комсомолка» рассказывала, что в поселке Дунай в ЗАТО Фокино циклон снес крышу жилого дома.

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