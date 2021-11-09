Операция по спасению иностранных моряков у берегов Приморья проходила в сложных погодных условиях

Моряки доставлены на берег, где их ждали медицинские бригады. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Сотрудники МЧС спасли 14 членов экипажа иностранного контейнеровоза Rise Shine («Райзшайн»), который утром 9 ноября потерпел крушение у берегов Приморья – в районе бухты Козина залива Восточный.

Спасением иностранных моряков (по предварительным данным, все граждане КНР) занимались четыре человека, они вылетели из Владивостока на вертолете Ми-8. Эвакуация экипажа с моря была невозможна из-за сильных волн. Напомним, что в Приморье действует штормовое предупреждение из-за пришедшего с Китая циклона, атмосферное явление принесло в наш регион штормовой ветер и обильные осадки.

В итоге спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20-25 метров. Операция, как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморью, проходила в сложных условиях – порывы ветра достигали 15 метров в секунду, а высота волн – трех метров.

При поднятии моряков было видно, что они одеты в желтые защитные костюмы. Сейчас все моряки доставлены на берег. Помощь медицинской бригады, которая находилась на земле, никому не понадобилась.

Отметим, что судно потерпело крушение рано утром во вторник. Скорее всего, в борту трещина, видимо, произошел разлом топливных баков – СМИ сообщают о разливе нефтепродуктов. В настоящий момент «КП – Владивосток» уточняет эту информацию. Кстати говоря, очевидцы слышали скрежет металла, звук разлетелся над всей акваторией.

Однако ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко дал указание опоясать место происшествия боновыми ограждениями, чтобы не допустить загрязнения акватории.

Дальневосточная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия, сотрудники ведомства проверят, как были исполнены требования о безопасности мореплавания, также они дадут оценку своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов.

ПО ТЕМЕ

К тонущему у берегов Приморья контейнеровозу вылетел спасательный вертолет

Очевидцы слышат скрежет металла [фоторепортаж kp.ru]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03