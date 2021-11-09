Спасенных в Приморье иностранных моряков поселили в гостиницу «Меркурий»

Фото: Павел ТЮКОВ, «КП – Владивосток»

Во второй половине дня 9 ноября сотрудники МЧС спасли 14 членов экипажа панамского контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель у берегов Приморья, в заливе Восток. Их не удалось пересадить на подошедший на подмогу буксир «Лазурит» из-за сильного наката волн, поэтому моряков вытаскивали с помощью вертолета МЧС Ми-8. Иностранцев доставили на берег, где их ждали другие спасатели, бригада медиков и губернатор края Олег Кожемяко. Помощь врачей гражданам Китая не понадобилась, поэтому сразу после общения с главой региона, как рассказал «КП – Владивосток» собственный источник, иностранный экипаж разместили в гостинице «Меркурий» в Находке.

Пока что о дальнейшей судьбе моряков неизвестно.

Зато точно известно, что начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин высоко оценил спасательную операцию своих подчиненных.

– Эвакуация осложнялась сложными метеоусловиями: большой волной, сильными порывами ветра, но тем не менее операция проведена успешна. На данный момент жизни и здоровью экипажа иностранного судна ничего не угрожает. Я могу оценить работу наших спасателей – авиации МЧС – только на отлично, – сказал Чурсин.

Добавим, что из-за сильных волн в акватории залива, специалисты не могут подойти к судну, осмотреть его и начать выгрузку контейнеров. К работам приступят сразу, как только нормализуется погодная обстановка. Все это время на месте происшествия будут дежурить оперативные службы. Об этом заявил Олег Кожемяко.

ПО ТЕМЕ

14 иностранных моряков спасли у берегов Приморья в сложных погодных условиях

Порывы ветра достигали 15 метров в секунду, а высота волн – трех метров [видео]

К тонущему у берегов Приморья контейнеровозу вылетел спасательный вертолет

Очевидцы слышат скрежет металла [фоторепортаж kp.ru]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03