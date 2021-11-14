Тигр полгода убивает лошадей в одном из районов Приморья

По словам селян, нападения начались в мае. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители села Вишневка бьют тревогу – уже полгода подъедает лошадей в табуне. По словам людей, они обращались в полицию и охотнадзор, но специалисты никак не отреагировали. Сами же селяне боятся, что хищник начнет нападать и на них. «КП – Владивосток» следит за ситуацией.

– Спасский район, село Вишневка. Столкнулись с такой проблемой: с мая тигр подъедает лошадей в табуне. Вызывали полицию, приезжал охотнадзор и все остальные уполномоченные органы, но мер никаких принято не было, – пишут в социальных сетях местные жители. – А 13 ноября снова труп лошади с явными следами, на этот раз труп находится в 1,5 километрах от населенного пункта.

По словам приморцев, они вновь обратились в полицию, но там проигнорировали их сообщение и даже не приехали на вызов. После очередного звонка спросили «Что вы от нас хотите?» «Комсомолка» уже обратилась за комментарием в пресс-службу ведомства, но, подозреваем, это все же не их зона ответственности.

– Что делать в данной ситуации и куда обращаться? Ведь сегодня это лошадь, а завтра тигр может напасть и на человека, ведь выходит он на прогулки не так далеко от населенного пункта, – вопрошают люди.

Но, как оказалось, охотнадзор уже взял на заметку эту ситуацию. Первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый рассказал корреспонденту издания, что их сотрудники уже отрабатывают ситуацию, они готовятся к отлову тигра. При этом, добавил собеседник, местные жители сами провоцируют хищника: они пасут скот не на нужном расстоянии от леса и населенных пунктов, рядом нет пастухов. Хотя, конечно, это не отменяет проработки ситуации.

Задранная тигром лошадка. Фото: instagram.com/primorye_online

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Сотрудники центра «Амурский тигр» напоминают, как лучше держать домашний скот.

Недопустим свободный выпас домашнего скота. Выпас должен происходить только в светлое время суток и только в сопровождении пастуха, который должен иметь при себе средства индивидуальной защиты и отпугивания хищников. На ночь скот должен укрываться в надежных дворах.

Фермы и свинарники, расположенные в лесных селениях или на окраине поселков, должны быть огорожены сеткой или забором высотой не менее 2,5 метров или электропастухами . Ограда должна надежно защищать животных от проникновения тигра или медведя. Особое внимание следует уделить летним лагерям скота – они должны быть надежно огорожены и охраняться в ночное время. Крайне целесообразно применение методов отпугивания тигров.

Все трупы павших животных подлежат утилизации путем сжигания.

Настоятельно рекомендуется страхование скота.

У охотничьих избушек, в летних лагерях скота, на пасеках, дачах и других подобных местах домашние собаки в обязательном порядке должны находиться на привязи. При этом собаки должны быть защищены от возможных нападений тигра. С этой целью для собак следует сделать укрытия, например, узкие лазы под домом, сараем, которые будут недоступны для тигра.

Находясь в угодьях вне охотничьего сезона, а также в случае отсутствия лицензии или путевки, охотник должен держать собаку на поводке.

Кроме того, необходимо огораживать территории частных домовладений, в местообитаниях тигра, особенно находящихся на окраинах сельских поселений, сеткой или забором высотой не менее 2,5 метров или электропастухами.

Также сотрудники центра напоминают, что лошадей нельзя оставлять без присмотра. Зачастую они привлекают к стоянке не только тигра, но и медведя.

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