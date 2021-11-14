Сопку Орлиное гнездо превратят в еще одно любимое место жителей Владивостока

Вид на сопку Орлиное гнездо с фуникулера. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Наверное, многие из жителей, да и гостей, Владивостока уже успели побывать на сопке Бурачка. Пока шли работы, было много шепота, мол, не стоит этого делать, оставьте холмы. Однако же когда все было готово, людей потянуло туда, словно магнитом. Поток красивых фотографий и видео заполнил профили в социальных сетях. Горожане остались довольны.

Теперь еще одна сопка, на этот раз Орлиное гнездо, может превратиться в очередное крутое общественное пространство, главной фишкой которого станет, конечно же, панорамный вид на любимый город у моря.

Феликс Машков, архитектор и руководитель бюро Concrete Jungle, которое подарило Владивостоку Нагорный парк, обратился к мэру Константину Шестакову с новой идеей. Создать красивую видовую с интересным общественным пространством на другой сопке.

– Орлиное гнездо – это одна из потенциально интересных вершин, потому что находится рядом с историческим центром, она связывает возводимый музейно-театральный комплекс. И это будет большая точка притяжения жителей города. Орлиной сопкой стоит заняться, – считает Феликс.

По словам архитектора, сопки – это важная часть идентичности Владивостока. В приморской столице есть 25 основных точек, расположенных намного выше обычного городского пространства, все они находятся в разных районах города, и в целом доступны для людей. Но их можно сделать еще более заманчивыми, если привести в порядок и облагородить.

И учитывая, что сейчас в городской администрации продолжают развивать проект по благоустройству видовых площадок на сопках, то глава Владивостока Константин Шестаков с удовольствием поддержал идею.

Людям полюбилась видовая площадка на сопке Бурачка.

– Здесь мы бы хотели задействовать три больших земельных участка, это одна территория, которая находится на непосредственно самой сопке. Также это земельный участок, на котором сейчас стоит метеостанция. Жители этого района считают (и обоснованно!), что там должно быть общественное пространство. Мне кажется, это будет украшением города, – поделился мнением мэр.

Уточним, что в проект входят несколько сопок. Уже в этом году прошел первый этап превращения обычной скалы в интересное пространство на Бурачка. В дальнейших планах – сопки Крестовая, Алексеевская и Тигровая. Ну и, конечно, Орлиное гнездо.

Нагорный парк – проект Concrete Jungle. Фото: Сергей БАЛАНОВ

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