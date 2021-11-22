Началось, фура полностью перекрыла пригородную дорогу во Владивостоке

Длинномер перегородил проезд. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Мокрый снег с дождем, обрушившиеся на Владивосток, уже стали причиной пробок и многочисленных ДТП. ГИБДД Приморья заранее предупреждала водителей большегрузов о запрете движения в столице края, однако послушались далеко не все. Очередной желающий проскочить перекрыл дорогу в районе бухты Лазурная.

По сообщения очевидцев, длинномер развернуло в районе перевала на Шамору. Проезда сейчас нет ни в одну сторону. Желающих попасть на Емар или в город лучше ехать через Горностай.

– Ограничения на въезд в город и передвижение по нему большегрузов будет действовать сегодня, 21 ноября, с 19 часов до окончания непогоды. Руководителям транспортных предприятий и порта направлены соответствующие уведомления, – отметили в городском управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, ранее соответствующие уведомления о запрете передвижения большегрузов по Владивостоку направили руководителям транспортных предприятий и порта направлены соответствующие уведомления. ГИБДД выставила дополнительные посты в городе. На выездах с Русского и Снеговой Пади на объездную трассу дежурят наряды полиции.

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