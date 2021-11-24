Житель Приморья подал в Роскомнадзор жалобу на сайт с поддельными QR-кодами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой человек из Приморья наткнулся на сайт, на котором продают поддельные QR-коды. По его словам, любой человек может примерно за 100 рублей купить такую «услугу». За небольшую сумму будет сгенерирован фальшивый код, который ведет на фейковый сайт «Госуслуг».

Кажется, что это «решение проблемы» для антиваксеров, вот только это может грозить последствиями. Если проверяющий в кафе или любом другом учреждении, включенном в перечень, посмотрит невнимательно, то совсем не заметит подлога. А иначе человека, купившего фальшкод, просто не пустят в заведение.

Но ведь те, кто купил «услугу», будут думать, что таким образом они «защищены», не обращая внимания на настоящую вакцинацию, игнорируя ее. Хорошо, если человека обойдет беда, но сотни тысяч ситуаций показывают – коронавирус не щадит людские жизни.

Поэтому Роман – тот самый парень, нашедший сайт, – написал жалобу в Роскомнадзор. Теперь специалисты ведомства должны проверить и заблокировать сайт.

Некоторые подписчики приморца, то ли в шутку, то ли всерьез, назвали это «стукачеством». Но, думаем, доводы, приведенные выше, должны служить довольно-таки весомым аргументом.

– Это гражданская ответственность. У каждого своя. Некоторые, как крысы в норках, шуршат, – поддерживают Романа другие жители края.

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