Дороги почистили, а дворы забыли? Придомовые территории во Владивостоке утопают в снегу

Фото: instagram.com/irecommend_vdk

Утро 1 декабря началось с почищенных центральных улиц Владивостока. Вот только на эти дороги было некому выезжать – те жители, которые побоялись, что второй день подряд застрянут в занесенном снегом городе, попытались уехать на работу на автобусах, которых вышло на маршруты крайне мало. А те, кто был бы рад поехать на своей машине, просто не смогли в течение долгих часов выбраться из сугробов, которые накопились во дворах их домов.

Фото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

30 минут – это, наверное, минимальное время, за которое жители дальневосточной столицы могли выехать с придомовых территорий. Во-первых, надо было откопать свою машину. Для этого люди использовали любые подручные средства – лопаты, сковородки, детские совочки. Во-вторых, нужно было отстоять в пробке на выезде из дворов, а учитывая высокую запаркованность, сделать этот простой и привычный маневр было сложно. Ну и в-третьих, некоторые придомовые дороги оказались просто-напросто блокированы сугробами, которые появились после прохода уборочной техники – видимо, схема работ не оказалась продумана до конца, и не везде догадались убрать снег с выездов.

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Фото: Милана СОКОЛ

Еще одной проблемой стали брошенные авто на дорогах. Накануне, 30 ноября, отчаявшиеся добраться с комфортом домой владивостокцы решили оставить машины там, где они встали в многочасовые пробки. Из-за этого спецтехника, которая работала и ночью, не прочистила те участки дорог, где остались запаркованы автомобили. Как следствие – улицы оказались не до конца почищены, новые, более плотные сугробы из лежалого снега накопились перед покинутыми транспортными средствами.

Фото: «КП – Владивосток»

Фото: «КП – Владивосток»

Те в свою очередь не смогли выбраться из западни, или же нерадивые водители не уехали оттуда до наступления активного движения на дорогах, и трафик затруднился еще больше, чем мог бы. Ведь, давайте будем честны, центральные улицы почищены вполне прилично, и многие машины могли бы спокойно домчать до работы без особых проблем.

Фото: «КП – Владивосток»

Фото: «КП – Владивосток»

Кстати говоря, не все тротуары и остановки оказались очищены от снега. Людям пришлось идти вдоль дорог, «КП – Владивосток» уже писала и показывала, как это выглядело в первой половине дня. А из-за того, что на маршруты вышло мало общественного транспорта (трамваи и троллейбусы и вовсе сначала не ходили), на остановках скопились толпы замерзающих приморцев. Тут стоит упомянуть, что по информации Примгидромета, порывы ветра побили рекорд за всю историю метеонаблюдения в крае – они достигли 34 метров в секунду.

Фото: «КП – Владивосток»

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