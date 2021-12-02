Еще одно крупное предприятие Приморья возвращает непривитых на работу

Еще одно предприятие Приморья объявило "амнистию" для невакцинированных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одно крупное предприятие Приморья возвращает на работу ранее отстраненных из-за отсутствия прививки от Covid-2019 сотрудников. Такое решение руководство ООО «Транснефть –Козьмино» приняло после достижения в компании показателя коллективного иммунитета в 80%.

Приказом генерального директора ООО «Транснефть-Порт Козьмино» Валерия Гайфуллина от 29 ноября 2021 года (есть в распоряжении редакции) с 30 ноября в компании отменяются ранее принятые решение об отстранении сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса «в связи с достижением показателя коллективного иммунитета 80% от общей численности сотрудников».

Напомним, что в октябре в Приморье было принято постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Согласно тексту, до 15 ноября большая часть работающего населения должна привиться первым компонентом вакцины, а до 15 декабря - вторым. Иначе – отстранение от работы без сохранения заработной платы.

С наступлением указанной в документе крайней даты первой прививки ряд приморских предприятий, в том числе, авиазавод «Прогресс», градообразующее предприятие Арсеньева, массово отстранили непривитых сотрудников от работы.

По информации федерации профсоюзов Приморья, карательные меры коснулись порядка 1200 сотрудников ключевых предприятий – кроме «Прогресса» сотрудников без прививки отлучили от работы ДВЗ «Звезда», Дальзавод, Примтеплоэнерго и другие.

Но только «Прогресс», который, к слову стал лидером по количеству отстраненных (404 человека) «отыграл» ситуацию назад, причем всего спустя день после принятия решения. Приказ об отстранении отменила управляющая компания холдинга «Вертолеты России (в него входит ААК «Прогресс»), назвав отстранение сотрудников «результатом непродуманных решений руководства» и пообещав провести служебную проверку по данному факту. От более подробных комментариев по данному факту в компании отказались. О подобной «амнистии» на других предприятиях края ничего не известно.